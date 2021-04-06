共建共享“高品质生活”：呵护“一老一小”，安排上了

3月26日，北京首厚大家朝阳养老社区为老人们开设手机摄影课，丰富老人们的精神文化生活。图为一名老人与工作人员自拍。

新华社记者 才 扬摄

老年人越来越多，今后谁来照护？幼儿园建得不少，但3岁以下的婴幼儿托育服务去哪里寻？“十四五”规划纲要提出，以“一老一小”为重点完善人口服务体系，勾勒出充满民生情怀的发展蓝图。

“支持200万户特殊困难高龄、失能、残疾老年人家庭实施适老化改造”“每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数由目前的1.8个提高到4.5个”“开展100个儿童友好城市示范”……看到这些目标措施，不少居民充满期待，“找准咱们生活中的短板啦！”

“适老化改造”让居家养老也从容

在中国老年群体中，居家养老仍是主流养老模式。在此背景下，一方面，“十四五”规划纲要针对居家养老、社区养老需求，提出支持家庭承担养老功能，推动专业机构服务向社区延伸、公共设施适老化改造等；另一方面，规划纲要针对机构养老需求，提出扩大养老机构护理型床位供给，养老机构护理型床位占比提高到55%，更好满足高龄失能失智老年人护理服务需求等。

“我不愿意去养老院。即使我愿意，孩子们也不答应。”年过八旬的北京市民王奶奶生活基本能够自理，但患有多种慢性病，需要经常去医院开药、打针等。

提起养老服务，王奶奶的想法是，家政机构的服务项目更加多样化，标准化程度提高，让不同年龄段、不同程度自理能力的老人能选择适合自己的居家养老服务。“多数老人不需要24小时专人照顾。在我们小区，老人们就想了个办法：住同一单元的两三个老人共同雇一位阿姨，每天定时到各家做饭、打扫卫生。遇上洗澡、去医院等无法独立完成的事情，也可以帮忙。”王奶奶说。

“老人骨头脆，即使身体硬朗，也怕伤筋动骨。恢复慢不说，还会加快身体机能老化，许多病跟着就来了。”赵老师是北京某高校退休教授。在他看来，老年人最怕摔跤，年龄越大越是“摔不起”，做好家庭适老化改造，安装扶手、栏杆等辅助器具等特别重要，“十四五”规划纲要明确的相关设施适老化改造非常及时。

许多老人注意到规划纲要以专栏形式提出的一系列目标：支持200万户特殊困难高龄、失能、残疾老年人家庭实施适老化改造，配备辅助器具和防走失装置等设施；支持500个区县建设连锁化运营、标准化管理的示范性社区居家养老服务网络，提供失能护理、日间照料以及助餐助浴助洁助医助行等服务；支持300个左右培训疗养机构转型为普惠养老机构、1000个左右公办养老机构增加护理型床位，支持城市依托基层医疗卫生资源建设医养结合设施。

北京大学社会学系教授陆杰华在接受本报记者采访时表示：“规划纲要专栏提出的五方面举措，特别注重对特殊群体的覆盖，兜底性和针对性强，试点价值高，真金白银足。这些举措如能达到预期效果，有望在全国范围内得到推广，使更广泛的人群受益。”

儿童友好城市助家长们轻松育幼

家有年幼子女的家长们期待社会发展也能“适儿化”。

“公办幼儿园‘一位难求’，民办园入园贵，条件却比公办园差不少。”王丽和丈夫从南方老家来到北京打工近10年，儿子已经5岁，在离家不远的一所民办幼儿园上中班，每月花费3000余元，超过了家庭月收入的1/3，令经济本不宽裕的小家庭捉襟见肘。

“3岁以下幼儿托育机构不多，孩子上幼儿园前只能靠老人照顾。”潘伟和妻子是同县老乡，毕业后到深圳发展，育有一个1岁半的男孩。由于工作繁忙，两口子将父母从农村老家接来帮忙带娃。“爸妈岁数大了，身体也不好，两代人带一个娃尚且力不从心，哪还敢生二胎？”潘伟说。

公办幼儿园入园难、民办幼儿园入园贵、0-3岁婴幼儿托育机构少……这些问题都有望在“十四五”期间得到解决。

规划纲要提出，将在“十四五”期间大力发展普惠托育服务体系，积极发展多种形式的婴幼儿照护服务机构，并将“每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数由目前的1.8个提高到4.5个”列入“十四五”经济社会发展主要指标。

此外，规划纲要以专栏形式提出开展100个儿童友好城市示范，加强校外活动场所、社区儿童之家建设和公共空间适儿化改造，完善儿童公共服务设施；支持150个城市利用社会力量发展综合托育服务机构和社区托育服务设施，新增示范性普惠托位50万个以上。

“儿童友好城市”是个新词汇，引起年轻父母们的关注。拥有2个学龄前孩子的上海妈妈张琳这样理解：“‘儿童友好’要体现在细节上：公交车和地铁上有儿童座椅和儿童扶手吗？公园里有专供3岁以下幼儿进行活动的场地吗？公共场所有维护状况良好的母婴室吗？这些都需要进行‘适儿化’改造。”

“规划纲要提出增强生育政策包容性，这建立在政策和配套设施不断完善的基础上。要让老百姓‘生得起’且‘养得起’，就必须大力发展质优价廉的普惠性托育服务，同时重点发展0-3岁婴幼儿托育、3-6岁儿童托育等服务，降低抚养孩子的时间成本和经济成本。”陆杰华指出，规划纲要聚焦“一老一小”群体当前的最迫切需求，涵盖养老、托育、医疗等多个方面，非常及时。

加快建立“一老一小”工作机制

细读“十四五”规划纲要，发展“一老一小”相关事业产业的关键词真不少。规划纲要提出，加快发展养老、托育等服务业，扩大覆盖全生命期的各类服务供给，推动家政服务业与养老托育等融合发展；推动养老托育等消费提质扩容，加快线上线下融合发展；构建网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的基层管理服务平台，推动养老托育等便民服务场景有机集成和精准对接；聚焦养老、抚幼等重点领域，推动数字化服务普惠应用等。

近日，国家发展改革委下发通知，要求做好《国务院办公厅关于促进养老托育服务健康发展的意见》贯彻落实工作，要求地方各级政府加快建立健全“一老一小”工作推进机制，并明确将建立“一老一小”服务能力评价机制，探索开展各地区养老托育服务能力评估。

“解决好‘一老一小’问题，要扎实打好基础，充分发挥政府和社会的作用。”陆杰华指出，以“一老一小”为重点完善人口服务体系，首先应健全相关制度安排，强化兜底服务；第二，在保证基本公共服务供给水平的基础上，发展专业化、社会化、较高质量的养老托育事业；第三，发展标准化、规范化、市场化的养老托育产业，满足多层次养老托育需求。

目前，在更好服务“一老一小”群体方面，各地正在真抓实干。

上海计划新增150个普惠性托育点和至少150个托幼一体托育点，到2022年底实现全市街镇普惠性托育点覆盖率不低于85%。湖南长沙创建儿童友好型城市三年行动取得良好成效，儿童友好设施不断完善。福建为省内散居特困、低保家庭中的80周岁以上高龄老年人和失能半失能老年人提供家庭适老化改造，以降低老人在家发生意外的风险。

陆杰华指出，“一老一小”群体将长期成为国家和社会的重点关注群体，“十四五”时期则是积极应对人口老龄化的重要机遇期，应抓住时机，从体系建设的重点、群众关切的热点和难以解决的堵点着手，尽快对人口服务体系进行完善。

“服务‘一小’，应推动制定并完善相关标准和规范，吸取有益的试点经验，为相关顶层设计提供重要参考，尽快复制推广并上升为制度层面。服务‘一老’，应聚焦居家养老和社区养老这部分需求，强化农村养老服务体系建设，此外应重点关注老年人心理健康，更好满足老年人精神文化需要，积极探索智慧养老、医养结合等新模式。”陆杰华说。