备孕怀孕和新冠病毒疫苗接种是否冲突？一起来看专家解读

央视网消息：目前我国新冠病毒疫苗接种正在有序推进，接下来，我们继续解答有关接种的问题。

在《新冠病毒疫苗接种技术指南（第一版）》中正式公布了接种禁忌人群中包含妊娠期妇女，那么问题来了，如果接种疫苗之后才发现怀孕是否需要采取措施？如果目前处在备孕期，那么双方是否可以接种疫苗呢？我们一起来看专家的解读。

目前有怀孕计划的人群是否需要延后疫苗接种？

中国疾病预防控制中心免疫规划首席专家 王华庆：其实我们现在对这个疫苗的认识，还有过去我们对疫苗开展的一些经验，在这个基础上我们对这个疫苗的安全性也有一个理解，实际上进入备孕期的时候，不要考虑疫苗对它的一个影响，可以接种疫苗。

记者：就是可以接种，男女双方都可以去接种？

中国疾病预防控制中心免疫规划首席专家 王华庆：可以接种疫苗。

如果接种疫苗之后发现怀孕了，怎么办？

中国疾病预防控制中心免疫规划首席专家 王华庆：按照我们现在了解到的这个信息和前期应用疫苗的一些基础，那么我们从安全性判断，这个当然也是一个国际共识，不只是我们自己的一个共识，对于接种疫苗的人怀孕了，不需要采取特殊的医学措施，包括终止妊娠，这是我们对这种情况出现之后形成的一个共识，那么也写到这次接种技术指南当中去了，这样就告诉老百姓不要采取特殊的措施。

妊娠期妇女不建议接种，但是接种疫苗后怀孕却不需要采取特殊措施，这两者存在矛盾么？

中国疾病预防控制中心免疫规划首席专家 王华庆：那么有的疫苗是不给孕妇接种，实际上是从慎重的角度来考虑，因为疫苗引起孕妇或者胎儿的一些异常的情况目前还没有，但后期我们还要做好监测加强的一个工作。