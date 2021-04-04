截至4月3日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况

4月3日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例21例，其中境外输入病例11例（上海6例，广东2例，北京1例，天津1例，福建1例），本土病例10例（均在云南）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例9例，解除医学观察的密切接触者417人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例181例（其中重症病例2例），现有疑似病例3例。累计确诊病例5335例，累计治愈出院病例5154例，无死亡病例。

截至4月3日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例215例（其中重症病例2例），累计治愈出院病例85422例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90273例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者992439人，尚在医学观察的密切接触者6749人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者18例，其中境外输入17例，本土1例（在云南）；当日转为确诊病例4例（境外输入1例）；当日解除医学观察15例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者299例（境外输入267例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12594例。其中，香港特别行政区11501例（出院11133例，死亡205例），澳门特别行政区48例（出院48例），台湾地区1045例（出院992例，死亡10例）。