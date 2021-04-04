闻玉梅院士：现在是打疫苗好时机

新华社上海4月3日电（记者仇逸、龚雯、袁全）当前，全国新冠病毒疫苗接种已破亿剂次，越来越多的人正积极自愿加入到接种疫苗的队伍中来，但也不乏一些担忧和疑虑：什么时候打疫苗才是最合适的？别人都打了，我是不是可以不打了？面对变异的病毒，疫苗能否起到保护作用？

近日，中国工程院院士、复旦大学上海医学院教授闻玉梅在接受记者采访时，一一回应了公众对接种新冠疫苗关心的问题。

疫苗是抗疫武器，“别人都打了我就不用打”是误区

闻玉梅表示，疫苗是目前人类可以彻底控制某一传染性疾病的唯一武器，预防接种不但保护了个体免受传染病病原体的侵袭，而且也在群体中限制了病原微生物的传播。

“病毒变异是正常现象，已经打过疫苗的人，需要看抗体能不能中和新发现的病毒。”闻玉梅说，虽然个体情况不同，但是不能就此对疫苗失去信心。

她指出，现在是接种新冠疫苗比较好的时期。因为中国尚未疫情流行，而且大多数人身体健康，接种能对大家起到很好的保护。“我们要防患于未然，先把自己保护起来。”

↑3月24日，医务人员在上海仁济医院东院区进行新冠疫苗接种。新华社记者 方喆 摄

针对有些人认为“等别人都打完了疫苗，我就可以不用打了”的心态，闻玉梅表示，这是一种误区。人群形成免疫屏障（按照新冠病毒传播系数计算，一般需要约70%至80%的人接种疫苗）可以有效控制疫情传播，但不代表个体不会感染。“他人打疫苗是他人有了保护，你没打疫苗，依然有被感染的风险。”

疫苗不可缺失，现在讨论“哪种疫苗好”为时尚早

“疫苗不是万能的，但是万万不可缺失的。”闻玉梅说，至今还没有任何一种其他的医疗措施能像疫苗一样对人类健康产生如此重要、持久和深远的效果和影响，也没有任何一种其他的治疗药品能像疫苗一样以极其低廉的代价把某一种疾病消灭。

国家卫健委的信息显示，我国已有5个生产企业的新冠病毒疫苗批准附条件上市或紧急使用。其中，附条件批准上市的有3个灭活疫苗和1个腺病毒载体疫苗；此外，还有1个重组新冠病毒疫苗（CHO细胞）获批紧急使用。

目前，新冠病毒灭活疫苗需要接种两剂，首剂与第2剂之间的接种间隔要在3周及以上，第2剂在首剂接种后8周内尽早完成。腺病毒载体疫苗需要接种1剂。重组亚单位疫苗需要接种3剂，首剂和第2剂的间隔、第2剂和第3剂的间隔建议要在4周及以上，第2剂尽量在接种首剂后8周内完成，第3剂尽量在接种首剂后6个月内完成。

↑3月28日，在华东师范大学闵行校区体育馆内，学生在接种新冠疫苗。新华社记者 刘颖 摄

闻玉梅表示，不要听信周围人说“哪个疫苗好，哪个疫苗不好”，新冠病毒是新事物，疫苗也是新事物，到底哪个好需要时间来检验。人体接种疫苗后，免疫系统是有记忆的，抗体是比较容易检测的一个指标，有的人有6个月或更长时间，但不等于免疫也就只有这段时长，要看整体情况。

而且各个病毒特性不一，比如麻疹疫苗接种后十几年无须再接种；而流感疫苗由于病毒毒株变异频繁，每年都需要重新接种；新冠疫苗接种后有必要进行随访和进一步了解，但不需要大规模开展抗体检测。“中和抗体一般是实验室检测的，这种方法并不容易推广，如果每个人都要检测，工作量太大了。”

《新冠病毒疫苗接种技术指南（第一版）》也提出，在疫苗接种前无需开展新冠病毒核酸及抗体检测；接种后也不建议常规检测抗体作为免疫成功与否的依据。

疫苗接种凭科学，不同国家策略不同

针对有些网友疑惑“国外为什么先给老人打？我国为什么先给年轻人打？”，闻玉梅说，因为不少国家新冠疫情仍处于流行期，死亡病例中多的是老年人，所以先给这部分高危人群接种。但是中国并未处于流行期，我国的疫苗接种策略就先给重点人群接种，再逐步过渡和覆盖到其他群体。

“不同国家不同策略。疫苗接种主张的是科学依据和客观规律。”闻玉梅说，这也是为何当下要加快疫苗接种的脚步。

↑3月29日，上海医务人员为一名外籍人士接种疫苗。新华社记者 袁全 摄

至于18岁以下未成年人什么时候可以接种新冠疫苗？闻玉梅表示，这仍然需要在成年人临床试验基础上不断去验证其安全性和保护性，全世界疫苗都一样，先给成年人再给未成年人。预计以后新冠疫苗给18岁以下人群接种的年龄范围也会逐步下调，比如从18岁扩展到10岁、5岁，而不会一下子到1岁，这都是出于对儿童的保护。

以乙肝疫苗为例，现在新生儿出生第一天就打了，这是在大量成人研究数据基础上，一步步去验证和年龄下调的。

闻玉梅表示，十分高兴看到大家对疫苗的关心和重视，希望有更多科普能满足和增进公众对新事物的了解，让大家放下疑虑。同时，她也提醒，除了健康人群，一些特殊人群要根据自身健康状况来决定是否接种疫苗，比如有恶性肿瘤、严重自身免疫系统疾病或处于疾病发作期的，应暂缓接种。