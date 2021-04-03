国家卫健委：4月2日新增新冠肺炎确诊病例26例 其中本土病例7例

4月2日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例26例，其中境外输入病例19例（福建9例，上海4例，广东3例，北京1例，江苏1例，云南1例），本土病例7例（均在云南）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例11例，解除医学观察的密切接触者421人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例178例（其中重症病例2例），现有疑似病例3例。累计确诊病例5324例，累计治愈出院病例5146例，无死亡病例。

截至4月2日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例203例（其中重症病例2例），累计治愈出院病例85413例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90252例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者991818人，尚在医学观察的密切接触者6547人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者24例，其中境外输入19例，本土5例（均在云南）；当日转为确诊病例8例（境外输入7例）；当日解除医学观察11例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者300例（境外输入266例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12586例。其中，香港特别行政区11499例（出院11122例，死亡205例），澳门特别行政区48例（出院48例），台湾地区1039例（出院987例，死亡10例）。