北京新冠疫苗接种突破1000万人

打赢疫情防控阻击战

昨天下午，本市召开新冠疫苗接种情况通报会。根据市卫生健康委副主任、市疫苗接种组织协调工作组副组长高坚通报，截至4月2日15时，全市累计接种人数突破1000万人，累计接种新冠疫苗1604.55万剂次，其中604.26万人完成两剂次接种， 396.03万人完成首剂接种。18-59岁人群接种933.06万人，18-59岁人群“第1剂”接种率达59.2%。60岁及以上人群接种突破67万人，其中90岁以上551人，最大年龄接种者为100岁。目前，本市新冠疫苗日接种能力已超40万剂。

本市日接种能力达到40万剂以上

高坚表示，针对检验检疫、交通运输、社区工作者等九类重点人群第2剂完成率达到96.5%，通讯、物流、环卫等行业接种率超过85%。医疗战线医务人员既是服务者，又是率先垂范者，接种率达到87.8%。

在接种人员方面，市区两级共配备接种人员19071人、医疗救治人员3074人、急救车228辆，日接种能力达到40万剂以上。针对短时大人群接种，全市设置了347个场所作为临时接种点，做到种前有计划，种中有标准，种后有监测。针对行业、单位、区域接种需求和特点，采取“团队预约+个人预约，定点接种+上门接种，集中接种+续种补种，重点人群+一般人群，临时接种点+常规接种门诊”的“五加”服务方式，通过流动车、机动队等形式，进小区、进园区、进高校，将疫苗接种服务送至群众身边。

为确保安全，本市围绕疫苗生产、储存、运输、接种等环节，进一步整合资源，严格疫苗全环节、全链条、全过程监管，做到疫苗“由进到出”全程追溯。对接种、观察、救治等8个关键环节全覆盖、无死角视频监控，实现北京健康宝接种记录可查询，接种凭证可打印，做到接种全程可追溯。为强化疫苗供应保障，本市同步开展5条技术路线研发，培育疫苗品种。

18岁及以上人员接种5月底前结束

高坚说，当前，国内疫情形势总体平稳向好，但全球疫情仍在蔓延。“本市接种工作整体平稳、高效、安全、有序，接种人数达到1000万人，取得了阶段性成效，但距离构建免疫屏障任务依然艰巨。希望各行各业广大市民朋友积极参与，推动疫苗快速接种，共筑免疫长城。”关于下一步的疫苗接种工作安排，高坚介绍，“4月底前，本市将完成核心区也就是东城、西城以及机场所在区，包括顺义区和大兴区，共4个区的18岁及以上人员接种工作。”其他区18岁及以上人员接种将于5月底前结束。后续本市将根据国家统一要求开展其他人群接种工作。

积极推进60岁以上人群和慢病患者接种

在通报会上，市疾控中心副主任庞星火就近期新冠疫苗接种的热点问题向公众进行了回应。庞星火提醒，目前，新冠病毒疫苗适用人群，在没有接种禁忌症的情况下，都应该接种新冠病毒疫苗。北京市目前使用的全病毒灭活疫苗Ⅲ期临床试验期中分析结果显示，疫苗保护效力均达到国家药品监督管理局相关要求，也符合世界卫生组织推荐的指标要求。疑似预防接种异常反应监测数据表明，新冠病毒疫苗安全性良好。

本市根据国家的总体安排，已经为部分有接种需求且身体基础状况较好的60岁及以上老年人接种新冠病毒疫苗。“下一步我们将结合疫苗在大规模人群中的使用效果，积极稳妥地推进60岁以上人群和慢性病患者的疫苗接种工作”，庞星火说，“在这里还需要提醒大家，任何疫苗保护作用不可能100%，大家也要继续保持戴口罩、勤洗手、保持社交距离等良好卫生习惯。”

病毒变异是否会影响疫苗的保护效力？对此，北京地坛医院感染中心副主任、感染二科主任陈志海表示，根据目前研究，尚未发现我国附条件上市的新冠病毒疫苗对新冠病毒变异株的中和活性有明显下降。根据世界卫生组织最新发布的信息，尚无证据证明病毒变异会使现有的新冠病毒疫苗失效。

重点

商务领域

全市“外卖小哥”接种率达89.64%

北京市商务局二级巡视员薛海涛介绍，本市商业服务业领域从业人员数量规模大、分布范围广、流动性强，与市民日常生活息息相关，是新冠疫苗首批接种的九类重点人群之一。市商务局扎实推进商业服务业领域从业人员新冠病毒疫苗接种工作，成效显著。截至4月1日，全市商业服务业领域从业人员近101万人，一剂接种人数94万人，接种率达到93.13%。

他介绍，本市突出重点精准发力构筑防疫流动屏障。网络餐饮服务第三方平台企业积极推进从业人员疫苗接种工作，做到外卖小哥“应知尽知、应接尽接”，“广大外卖小哥积极响应，踊跃接种，成效明显”。据统计，全市“外卖小哥”的接种率达到89.64%。下一步，将持续推进商业服务业领域从业人员疫苗接种工作。

交通领域

本市网约车司机已完成接种12.59万人

交通行业担负着服务市民公共交通出行的保障任务，是疫情防控的重要阵地。交通行业从业人员是疫情防控的重点人群，公共服务人员更是“重中之重”。昨天的通报会上，北京市交通委安全总监陶文宪介绍，本市提高公共交通人员接种率，保障市民出行安全。

他介绍，按照全市统一部署，交通部门确定了公交、地铁、出租等公共服务人员作为优先接种对象。截至3月31日，全市交通行业公交、地铁、出租行业重点人群，符合接种条件的18.8万人中，已经完成接种17.6万人，接种率达到 94%。同时，本市把网约车服务人员纳入重点人群范畴优先接种，目前已完成接种12.59万人。

医疗保障

派出500余人次医护人员保障接种

据首都医科大学附属北京友谊医院党委书记、理事长辛有清介绍，截至目前，北京友谊医院已先后派出24批次疫苗接种队和支援保障队，共计500余人次医护人员。医务人员加班加点，在春节期间也依然坚持进行支援和保障，目前已累计接种2.3万余人次，服务保障人群超过11万余人次。

医务人员是第一批疫苗接种应种尽种人群。考虑到医务人员普遍存在加班、倒班等问题，医院分批次、分院区接种，先后组织了五轮全院疫苗接种。截至4月1日，全院已接种6376人，其中医务人员4582人、其他人员1794人，接种率达到了85%。排除有疫苗接种禁忌症的职工，全院接种率已达到97%。

文/本报记者 蒋若静 李泽伟