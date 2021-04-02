移动预防接种车走进北京 助力新冠疫苗接种提速

人民网北京4月2日电 (记者乔业琼) 据国家卫健委官网最新消息，截至2021年4月1日，各地累计报告接种新冠病毒疫苗12661.6万剂次。庞大的疫苗接种量离不开各方的共同努力，今天记者走进北京丰台区榆树庄构件厂内，实地探访移动预防接种车在助力新冠疫苗接种提速方面的作用。

一早，等候接种新冠疫苗的工人已经在移动预防接种车前有序排起了长队。在北京丰台区疾控中心的统筹部署下，这辆海乐苗移动预防接种车将为本厂区800多名工人以及附近200多名村民提供上门接种服务。

在接种现场，记者看到，这辆移动疫苗接种车内不仅设有登记台、接种台、疫苗库等，还配有紧急临床救治区域和设备，可作简单的紧急救治处理，相当于一个移动接种门诊。

接种现场。人民网记者 乔业琼摄

据研发人员介绍，该接种车是由中国疾控中心牵头设计，海尔生物承接研发，运用物联网、5G、大数据等技术，配备成套的海乐苗智慧接种场景方案，不仅能实现数字化预防接种管理，确保疫苗预约、接种、追溯的全流程信息闭环，保障接种安全，而且相较于固定接种点，移动接种车可以突破接种地理条件限制，尽可能满足不同地区群众的接种需求，让接种工作更高效便捷。“如果3个接种位同时工作，一天可以完成1000余人次的疫苗接种量。”该研发人员表示。

“车上不仅疫苗接种相关的配套设施一应俱全，还配备了空调、消毒通风设备等，我们到移动接种车上接种新冠疫苗，可以说舒适又安全。”前来接种的村民们纷纷表示，送上门的移动接种服务，既满足了接种新冠疫苗的需求，而且方便快捷，省时省力。

据悉，为满足各类人群新冠疫苗接种需求，北京市一直积极探索应用多种接种方式。除了启用移动疫苗接种车为居民提供上门服务外，还通过在人口集中区域增设临时接种点等方式不断优化接种服务。此外，针对老年人等特殊群体，北京市推出更多贴心服务，如设置绿色通道、全程陪护引导、现场家医签约、提供接送班车等，不断升级居民新冠疫苗接种体验。