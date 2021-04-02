甘肃中医师收了“洋弟子”

不久前，甘肃中医药大学附属医院针灸医师文新从巴西返回国内。新冠肺炎疫情期间，他和其他几位中医医师坚守在巴西，通过“云诊疗”助力巴西抗击疫情。更让他们津津乐道的是，中医师在海外收了一批“洋弟子”。

巴西开起“中医夜大”

文新的巴西之旅并不是他的第一次援外经历。几年前，他曾在马达加斯加进行了为期两年的中医援外医疗服务。但在巴西的经历更为特殊。在那里，他和同事们开设了“中医夜大”。疫情期间，他们用古方为当地民众和华侨华人“云诊疗”，在跨国界的中医文化交流中受益匪浅。

甘肃是中药资源大省。2019年，甘肃中医药大学附属医院在巴西圣保罗建立了中国—巴西中医药国际合作基地，推动中医药国际交流与合作。2019年底，身为该合作基地成员，文新和同事远赴巴西。令他们深感意外的是，巴西医师普遍对古籍记载的传统针灸技法以及在实践中总结出的中医知识十分感兴趣。

应当地医师要求，“中医夜大”很快开办起来，每周两次课程。课程结束后，很多巴西医师不舍得离开，沉迷于针灸手法的练习。

“云诊疗”助力抗疫

新冠肺炎疫情在巴西发生后，中国—巴西中医药国际合作基地的4名医护人员一直坚守在巴西，通过网络接诊，对新冠肺炎轻症患者进行早期干预和治疗。同时，他们还录制了不少科普视频，把国内防疫经验介绍给巴西民众。

现年41岁的周强是该合作基地主任，擅长中医推拿治疗与康复。令周强印象深刻的是，疫情期间，一名有发烧、咳嗽症状的华人，辗转打听到合作基地，进行了线上诊疗。服用合作基地调配的中成药后，这位华人的症状明显减轻。此后，他又推荐亲朋好友前来问诊。“我们的工作得到了同胞的肯定，内心很感动。”周强说。

如今，出于疫情防控的需要，“中医夜大”的培训工作不得不转移至线上。但仍有很多巴西民众积极参与其中，并成为忠实学员。在周强看来，“这样的交流很有必要。”

推动本土化发展

自2013年以来，甘肃先后在白俄罗斯、法国、泰国、匈牙利、吉尔吉斯斯坦、乌克兰、马达加斯加和巴西等国家建立多个中医中心或中医学院，并派出多名中医医师赴海外进行中医文化交流和传播。

秦晓光是中国—吉尔吉斯斯坦中医药中心主任。从2014年至今，他往返于中吉两国，推动中医在海外落地生根。他还牵线中心与当地大学和孔子学院建立长期联系，定期开展中医培训，并在当地开展拔罐、诊脉、针灸等体验活动，引起不少民众的兴趣。

“吉尔吉斯斯坦学子留学甘肃专攻中医，已经不是新鲜事。”秦晓光说，在甘肃，常常能看到吉尔吉斯斯坦面孔。这些留学生还用中药材的名称，给自己起了中文名，比如灵芝、白芷、白薇等。

中医如何更好地在海外落地生根、开花结果？秦晓光认为，中国—吉尔吉斯斯坦中医药中心要加大力度，在吉当地招聘更多本土医师，逐步实现中心的本土化运行，才能更好地帮助吉尔吉斯斯坦民众，并让中医在海外取得长足发展。“这个过程将会很漫长，可能需要几代医师的共同努力。”秦晓光说。

（据中新社电）