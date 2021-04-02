国家卫健委：4月1日新增新冠肺炎确诊病例9例 其中本土病例4例

人民网北京4月2日电 （记者崔元苑）据国家卫生健康委官网消息，4月1日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例9例，其中境外输入病例5例（上海2例，湖南1例，四川1例，陕西1例），本土病例4例（均在云南）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例8例，解除医学观察的密切接触者72人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例169例（其中重症病例2例），现有疑似病例5例。累计确诊病例5305例，累计治愈出院病例5136例，无死亡病例。

截至4月1日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例188例（其中重症病例2例），累计治愈出院病例85402例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90226例，现有疑似病例5例。累计追踪到密切接触者990865人，尚在医学观察的密切接触者6015人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者20例，其中境外输入16例，本土4例（均在云南）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察13例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者295例（境外输入265例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12564例。其中，香港特别行政区11480例（出院11108例，死亡205例），澳门特别行政区48例（出院48例），台湾地区1036例（出院983例，死亡10例）。