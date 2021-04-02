没有坐等来的“群体免疫屏障”

接种中国新冠病毒疫苗有啥“副作用”？近日，伊朗驻华大使馆发了一条颇具“凡尔赛”味道的微博，表示“副作用”就是“逢人就炫耀”。网友们忍俊不禁，纷纷表示自己已接种，也得了同样的“炫耀症”。诙谐互动背后，是中国新冠病毒疫苗接种工作的全面推进。

纵观人类与病毒抗争的历史，举凡全球性流行病，科学对策都是在人群中建立免疫屏障，其中最经济、最有效的方法就是接种疫苗。这也是为什么自疫情暴发，各国都将疫苗研发当成科研攻坚的首要任务。我们国家采取“揭榜挂帅”的方式，“五线并进”与病毒赛跑，研发成果位居全球“第一方阵”。接种工作推进至今，全国没有出现严重的不良反应病例，疫苗的安全性可靠性已得到事实充分证明。与之同时，接种指南持续更新，不断回应着适用对象、接种间隔等社会关切，公众对疫苗也有了更为深入的认知。

“应接尽接、梯次推进、突出重点、保障安全”，我国疫苗接种工作原则明确、路线清晰。不过也要看到，还是有一部分民众对于接种疫苗不够上心、不够积极。究其心理，多数是认为自己所在地区病例“零新增”已持续多时，各类场所防控严格，不打疫苗也很安全，还有人认为，自己又没有出国打算，周围的人反正在陆续接种，可以尽享免疫屏障……太自信也好、怕麻烦也罢，其实都违背了一个科学常识。的确，当前国内疫情防控形势稳定，中国是全球的“安全高地”，但这份安全，建立在常态化防控之上，建立在对境外输入严格控制的基础之上，背后是相当大的社会成本。然而，一个开放的中国不可能长期“关门”，人员的流动不可避免。眼下，国外疫情依然严峻，病毒持续出现变异，国内输入病例接连不断，云南瑞丽近期还出现了一批本土病例。无视隐患风险，无视防控压力，把目前的相对安全当作绝对安全，且认为安全来得轻而易举、理所应当、无需维护，可以说是大谬不然。

对于中国人来说，“应接尽接”“应快尽快”，才能保住来之不易的安全。科学研究表明，对于各类传染性疾病，只有疫苗接种人数达到相当量级，才能真正形成“群体免疫”。就拿人们熟知的麻疹来说，95%的人群有免疫力才能实现阻断。而根据新冠病毒的基本传播指数，这一数字应该为70%到80%。对应全国人口，目标接种人群规模要达到10亿左右。眼下，我国接种人数破亿，近一周每天新增接种人数在三四百万左右，但相较庞大人口基数，“群体免疫”仍然任重道远。更要看到，时间窗口也是一个耽误不起的变量。美国、欧盟国家、日本等均在全力推进疫苗接种，世界“重回开放”时日不远。在此之前，如果不能通过普遍的疫苗接种建立免疫屏障，我们很可能从“安全高地”变为“免疫洼地”。诚如钟南山院士所言，“别等到外国免疫了，中国反而危险了！”

人人有责、人人尽责，中国之所以能够取得决定性抗疫成果，关键就在于全民参与。无论是戴口罩、勤洗手等防疫习惯，还是亮码出行、核酸检测等防控举措，每个人都身体力行、坚持至今。疫苗接种，与这些常态化防控举措一样，都是抗疫语境下的“必选动作”。说到底，接种疫苗，是私事，是个人权利，更是公事，事关社会公共利益。继续发挥集体作战的优势，做好守护自身和家庭健康的第一责任人，才能巩固和扩大抗疫主动的基本面，不辜负老老小小十几亿人这么长时间的辛苦付出。

开放夜场服务，启动移动接种车，在全国各地的接种点，工作人员正争分夺秒与病毒竞速。忙碌的身影背后，是我们共同走过并继续在走的抗疫征程。“群体免疫屏障”无法坐等而来，也只有“我为人人”才有“人人为我”。端正态度、凝聚力量，我们必能将抗疫胜利牢牢把握到终局。