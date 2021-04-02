新冠疫苗质量如何把控？专家：我国对疫苗实行最严格的管理制度

关注新冠疫苗接种

“新冠肺炎疫情必将极大刺激疫苗行业新型疫苗的研发和产能的扩大，考虑到未来国产疫苗必将在全球公共卫生事务中承担举足轻重的角色，因此未来国产疫苗总产能还将激增。”3月31日，在广州举行的湾区创新论坛·2021广州分析测试技术创新发展论坛（生物医药）上，中国疫苗行业协会副会长付百年认为，“疫苗产业规模前途不可限量”。

据付百年介绍，目前全球有8个类别、180多种候选新冠疫苗正在加紧研究，其中，中国有16个项目已经进入临床研究，还有多家在研项目即将进入临床试验，5家疫苗获批上市。

“防控传染病最高效、经济的方案就是接种疫苗，新冠肺炎也是如此。”付百年指出，全球需要55亿人接种，才能形成免疫屏障，据此估计每年需要120亿剂以上的疫苗。“对生产企业、工程、设备设施、原辅材料都带来较大的压力，同时也面临前所未有的机遇和挑战。”

对于公众所关心的疫苗质量问题，付百年回应道：“我国对疫苗实行最严格的管理制度，坚持安全第一、风险管理、全程管控、科学监管、社会共治。”他表示，我国目前是世界上为数不多能够研发、生产、供应所有免疫规划疫苗和大部分新型疫苗的国家，其中戊肝疫苗、手足口病（EV71）疫苗、埃博拉疫苗等为世界首创，中国疫苗行业将成为全球新冠疫苗供给最大的企业集群。