五力合一促服务标准化 助力构筑健康幸福生活

近日，由绿瘦健康与中国食品发酵工业研究院共建的“低GI食品产学研联合研究中心”在上海揭牌。据悉，它将在研发端为“五力合一”服务提供科学支持。

中国工程院院士廖万清

多领域专家论“轻重” 体重管理需要“五力合一”

据欧睿国际数据显示，2020年，亚太地区人口占世界人口近55%，其肥胖人口增长速度是全球平均水平的2倍。肥胖的快速增长使得消费者更加注重均衡的饮食与体重控制的选择。如何判断一项体重管理服务是否科学有效，已经是摆在许多人面前的一道难题。

“我们都知道太胖要减肥，但如果方法不对，会对身体造成二次伤害。”上海疾病预防控制中心原副主任、国家卫健委食品风险评估专家委员会委员仲伟鉴建议，减重过程需要系统规划和专业指导，从营养、运动、心理多个维度介入干预。他认为，绿瘦提出的“五力合一”体重管理服务模式是科学的、可行的。

复旦大学教授、中国营养学会常务理事郭红卫表示，科学的体重管理应该分阶段进行，不同的减重周期中，膳食营养组合搭配也应有所不同。“高蛋白饮食短期能控制体重，但长期会加剧肾脏负担。比起盲目节食或者单一膳食模式，绿瘦五力合一探索的多套膳食组合联合运动干预对体重管理更有效果。”

除了“管住嘴”，“迈开腿”也是体重管理重要一环。中国国家跳水队体能教练王敢分享了跳水运动员体重管理的心得及日常进行体育锻炼的技巧。“中国跳水队运动员在刻苦训练下，长期保持10%的体脂率，大众市民虽然不用这么严格要求自己，但建议要在专业人士的系统规划下执行，从而达到更理想的效果。”

绿瘦集团市场中心负责人陈文斯表示，针对消费者在进行体重管理过程中遇到的痛点和难点，绿瘦结合自身14年的服务经验，创造“五力合一”科学体重管理服务模式，提炼出科学减重四大周期、HEDS多维体系，相关成果已在业内专业刊物发表。

来自营养学、运动学、食品安全、数据智能、商业研究的专家探讨如何科学管理体重

树立行业服务标杆 助力国民健康幸福生活

行业的良性持续发展离不开规范的行业标准。与会行业人士在讨论中指出，产品单一化、效果不理想、易反弹、虚假宣传、添加非法成分等行业痛点长期以来都影响了体重管理行业的发展。

“‘五力合一’服务模式不仅是企业自身创新，更有可能推动整个行业标准化的建设，引领整个行业朝着规范化、标准化的方向探索发展。”广东省保健食品行业协会会长彭平表示。

会上，绿瘦“五力合一”体重管理服务体系评估专家组论证正式启动。据中国保健协会副秘书长张大超介绍，项目启动后，中国保健协会将牵头组织来自食品学、营养学、生物学、临床医学、健康管理等领域的国内权威专家组，进一步论证“五力合一”服务模式，总结出其优势，上升为体重管理行业服务标准。

绿瘦“五力合一”体重管理服务体系评估专家组论证正式启动

绿瘦与中国食品发酵工业研究院共建“低GI食品产学研联合研究中心”

绿瘦相关负责人表示，希望借大会与一众专家共同探讨、分享“五力合一 科学服务”模式，希望使行业服务走向更规范化、系统化、专业化，并与更多的权威机构、专家团队共同研发、携手共创，为国民提供更多优质的健康管理服务，为健康中国和国民幸福贡献力量。