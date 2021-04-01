国家卫健委：3月31日新增新冠肺炎确诊病例16例 其中本土病例6例

人民网北京4月1日电 （记者崔元苑）据国家卫生健康委官网消息，3月31日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例16例，其中境外输入病例10例（上海3例，广东3例，江苏2例，内蒙古1例，山东1例），本土病例6例（均在云南）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例9例，解除医学观察的密切接触者99人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例172例（其中重症病例2例），现有疑似病例3例。累计确诊病例5300例，累计治愈出院病例5128例，无死亡病例。

截至3月31日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例187例（其中重症病例2例），累计治愈出院病例85394例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90217例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者989820人，尚在医学观察的密切接触者5042人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者42例，其中境外输入19例，本土23例（均在云南）；当日转为确诊病例3例（均为境外输入）；当日解除医学观察6例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者288例（境外输入262例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12545例。其中，香港特别行政区11467例（出院11095例，死亡205例），澳门特别行政区48例（出院48例），台湾地区1030例（出院981例，死亡10例）。