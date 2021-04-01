“护士上门服务”咋才能“叫好叫座”

2020年12月，北京佑安医院开始开展“互联网+护理服务”，也就是患者及其家属，可以线上预约护士，护士接单后，利用休息时间到患者家里提供服务。截至今年3月16日，北京佑安医院共接21单，涉及9名患者，平均年龄73岁。他们中有胯骨骨折的高龄患者，如果没有这项服务，患者得叫120救护车才能到医院换药。(3月30日中国青年报)

护士上门服务，打破了传统医疗行业壁垒，打通了医疗服务的“最后一公里”。目前，优质医疗资源集聚于大医院,民众大病小病，都喜欢扎堆大医院,导致大医院人满为患,看病难、看病贵现象由此衍生。“互联网+护理服务”利用互联网，让医疗资源进行共享，这让患者省却了奔走去医院的时间成本和交通成本。

“互联网+护理服务”改变了医患之间的接触方式，从患者向医疗机构的单方面“输入”，变为患者与医疗机构的双向“流动”，从而能够更好地发挥医疗资源的服务属性，此举也更有利于行动不便的老人与患者。另外，护士上门服务，也有利于缓解大医院人满为患的困境，这对患者及医院来说，都是利好消息。

据了解，到2020年，全国60岁以上老年人口将增加到2.55亿人，占总人口的17.8%，其中独居和空巢老年人将增加到1.18亿人。国家统计局数据显示，截至2019年年底，我国有失能、半失能老年人4000余万，对专业的医疗护理、康复、居家护理服务等，呈现庞大而刚性的需求。“互联网+护理服务”有利于满足庞大老人群体医疗保健旺盛需求，还能促进医疗保健与养老服务的融合。

不过，目前“互联网+护理服务”还存在一些问题，比如，与庞大的需求相比，医院实际能服务的人数并不多。如北京首钢医院，该医院从2019年就开展“互联网+护理服务”，是国家卫健委首批试点医院，但截至目前，这家医院仅服务了680多人次；湖南省郴州市第一人民医院开展该项服务一年多，只服务了240人次……其中原因，如出于安全风险、酬劳不高等顾虑，愿意参与这项业务的护士并不多。另外，像护士上门的行业标准尚未统一；风险规避制度缺乏；预约三级医院护士上门护理服务的第三方平台有多家，患者用得并不方便等，都影响了“互联网+护理服务”的顺利开展。

公立医院护士上门服务不能“叫好不叫座”。公立医院护士如何上门惠及更多刚需人群，走出遇冷的尴尬?对此，需要完善行业标准，政府也有必要规划好预约三级医院护士上门护理服务的统一平台，还要免除护士上门服务的后顾之忧，让他们能够放心上门服务等等。要让“互联网+护理服务”能够更好实现医疗资源的有效共享，又能规避各种副作用，实现广大老人、患者、医护人员的多方“共赢”，从而才能有利于让医疗资源，得到最大程度的善用。