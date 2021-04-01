清明时节 自己动手学做春日美食

清明节将近，这个假期你打算自己动手制作美食吗？简单的家常菜谱，厨房小白也能轻松上手。现在就来学做几道春日限定美食吧。

艾草草莓大福

披着“青团外衣”的水果大福

看似青团，实则大福。以新鲜的水果和空气感十足的淡奶油，代替甜腻的豆沙和油润的猪肉，清爽冰凉的艾草冰淇淋口感，你想试试看吗？

【做法步骤】

首先预处理奶油馅料，奶油奶酪室温融化后，加入淡奶油和白糖搅拌至浓稠顺滑，包裹整颗草莓，放冰箱速冻备用。艾草加入小苏打煮开，过凉水后打成泥出汁，随后加入糯米粉、白糖、玉米淀粉和牛奶搅拌至无颗粒状，盖上保鲜膜，水开蒸20分钟。出锅后趁热把黄油放入糯米面团中融化，待温热时揉至黄油充分吸收，并取出冻好的草莓奶酪馅，放入艾草糯米皮里包裹起来，艾草草莓大福就做好了。水果也可以替换成喜欢的橘子、芒果等。

腌笃鲜

“鲜掉眉毛”的春季限定

“尝鲜无不道春笋。”早春时节，春笋便铺天盖地出现在菜市场，可谓名副其实的春菜主角。细长洁白、嫩鲜无渣的春笋，是做腌笃鲜的最佳食材，搭配上好的咸肉与鲜肉，再添上百叶结一起炖煮，直到汤色呈现出乳白的质地，就能“一口鲜掉眉毛”了。

【做法步骤】

五花肉和咸肉切成一指宽，焯水后放入姜片和净水，大火煮开炖煮一小时左右。随后放入焯过水的春笋块和百叶结，继续炖煮20分钟，加少许盐调味即可。