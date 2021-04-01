3月31日云南新增确诊病例6例 新增无症状感染者23例

3月31日0时至24时，我省新增确诊病例6例，新增无症状感染者23例，均在瑞丽市。

截至3月30日24时，我省现有确诊病例15例，无症状感染者45例，均在定点医疗机构隔离治疗和医学观察。

新增23例无症状感染者信息：

无症状感染者1：男，20岁，缅甸籍

无症状感染者2：女，24岁，缅甸籍

无症状感染者3：女，26岁，中国籍

无症状感染者4：男，36岁，缅甸籍

无症状感染者5：女，29岁，中国籍

无症状感染者6：男，55岁，中国籍

无症状感染者7：女，25岁，中国籍

无症状感染者8：女，66岁，缅甸籍

无症状感染者9：男，49岁，中国籍

无症状感染者10：男，23岁，中国籍

无症状感染者11：男，30岁，中国籍

无症状感染者12：女，27岁，缅甸籍

无症状感染者13：女，33岁，中国籍

无症状感染者14：男，45岁，中国籍

无症状感染者15：女，32岁，缅甸籍

无症状感染者16：女，25岁，缅甸籍

无症状感染者17：男，55岁，中国籍

无症状感染者18：女，25岁，缅甸籍

无症状感染者19：男，27岁，中国籍

无症状感染者20：女，43岁，缅甸籍

无症状感染者21：女，23岁，缅甸籍

无症状感染者22：女，38岁，中国籍

无症状感染者23：男，21岁，中国籍

新增6例确诊病例信息：

确诊病例1：女，30岁，中国籍；轻型

确诊病例2：男，33岁，缅甸籍；轻型

确诊病例3：男，5岁，中国籍；轻型

确诊病例4：女，29岁，缅甸籍；普通型

确诊病例5：男，61岁，中国籍；普通型

确诊病例6：女，30岁，中国籍；普通型

2021年3月31日凌晨起，瑞丽市开展全员核酸检测,发现29人核酸检测结果阳性,用负压救护车转运至定点医疗机构。31日结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例6例、新冠肺炎无症状感染者23例。全员核酸检测、流调等工作仍在紧张进行中。（来源：云南省卫健委）