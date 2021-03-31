“2020年度公立医院医疗质量安全提升典型案例”名单公布

人民网北京3月31日电 (记者乔业琼)由国家卫生健康委医政医管局指导，各专业国家级质控中心支持，人民网·人民健康主办的“2020年度公立医院医疗质量安全提升典型案例征集展示活动”于2020年8月启动，经过半年的征集、展示、评审等环节，共形成个人、科室团队、医院三大类典型案例150个。具体名单如下：

一、个人类典型案例名单（按姓氏笔画排序）

王宏志 中国科学院合肥肿瘤医院

王占祥 厦门大学附属第一医院

刘 春 攀钢集团总医院

刘禄斌 重庆市妇幼保健院

刘 鹏 遂宁市中医院

刘治君 自贡市第三人民医院

李 超 南方医科大学珠江医院

李龙倜 十堰市太和医院

李敬东 川北医学院附属医院

吴胜华 桐乡市第一人民医院

汪四花 台江县人民医院

宋柏杉 浙江医院

陈默岩 北京中医药大学东方医院

罗杰峰 广西医科大学第二附属医院

赵家强 徐州市儿童医院

钟志雄 梅州市人民医院

段 华 首都医科大学附属北京妇产医院

洪朝阳 浙江省人民医院

姚 麟 中山大学附属第六医院

黄朝林 武汉市金银潭医院

蒋重和 清远市人民医院

程 斌 中山大学附属口腔医院

雷建国 成都市第五人民医院

蔡忠香 湖北省人民医院/武汉大学人民医院

魏达友 茂名市人民医院

二、科室团队类典型案例名单（按行政区划排序）

首都医科大学附属北京天坛医院护理部

首都医科大学附属北京佑安医院特色护理工作室

北京市大兴区妇幼保健院儿童康复园

北京怀柔医院神经外科

天津市第三中心医院营养科

中国医学科学院血液病医院天津血友病中心综合关怀团队

沧州市人民医院肾内科

沧州市人民医院胸外科

沧州市中心医院肝胆胰外一科

中国医科大学附属第四医院造口伤口失禁专科护理团队

沈阳市妇幼保健院发育儿科

沈阳市安宁医院医养结合（老年病）团队

大连市中心医院高级卒中中心

岫岩满族自治县中心人民医院胸痛中心

吉林大学第一医院移植中心

吉林大学第一医院日间手术中心

复旦大学附属儿科医院危重儿童转运中心

海军军医大学第一附属医院泌尿外科

海军军医大学第一附属医院消化内科

上海市宝山区精神卫生中心分中心

上海市宝山区精神卫生中心医务科

南京市妇幼保健院妇科

徐州市儿童医院普外二科烧伤科

安徽省第二人民医院药学部

安徽省儿童医院呼吸科

安徽省儿童医院肾内科

皖南医学院第二附属医院手术室

福建医科大学附属第一医院护理部

福建医科大学附属第一医院康复科

山东省立第三医院医疗保险管理部

河南省直第三人民医院眼科

华中科技大学同济医学院附属协和医院骨科

华中科技大学同济医学院附属协和医院肝胆外科

华中科技大学同济医学院附属同济医院医院感染管理科

湖北省人民医院/武汉大学人民医院医疗部

湖北省中西医结合医院——多学科协作（MDT）小组

武汉市中心医院内分泌科

南方医科大学珠江医院质量管理科

中山大学附属口腔医院学科建设部

中山大学附属第三医院精神与神经疾病研究中心办公室

广东省妇幼保健院儿童保健科

广东省惠州市第一人民医院质量控制部

汕头大学医学院附属肿瘤医院腹部外科

海南省妇女儿童医学中心医务部

重庆市九龙坡区人民医院危重新生儿救治中心

重庆市大足区人民医院感染科

重庆市妇幼保健院围产医学中心

重庆市高新区人民医院外二科

重庆市永川区妇幼保健院儿保科

重庆大学附属三峡医院肠道(疝与腹壁)外科

四川大学华西第二医院门诊部

四川省第四人民医院呼吸与危重症医学科

成都市第八人民医院医养结合团队

三六三医院眼科

青白江区人民医院护理部

川北医学院附属医院神经内科

九〇三医院肿瘤血液科

九〇三医院关节、下肢外科

彭州市妇幼保健院孕产保健部

攀枝花市中心医院药学部

遂宁市中医院肿瘤血液病科

西南医科大学附属口腔医院护理团队

泸县第二人民医院后勤保障科

乐山市人民医院眼科

乐山市人民医院护理部

金堂县第一人民医院护理部

贵州省人民医院呼吸与危重症医学科

贵州省人民医院肾内科

昆明医科大学第二附属医院护理部

西安交通大学第一附属医院麻醉手术部

西北妇女儿童医院新生儿科

三、医院类典型案例名单（按行政区划排序）

*同一医院有一个以上典型案例，只显示一次医院名称

北京大学第一医院

首都医科大学附属北京天坛医院

首都医科大学宣武医院

北京怀柔医院

天津医院

天津市胸科医院

河北大学附属医院

沧州市中心医院

河北北方学院附属第一医院

邯郸市中心医院

承德医学院附属医院

吉林大学第一医院

上海交通大学医学院附属新华医院

复旦大学附属儿科医院

海军军医大学第一附属医院

上海市浦东医院

淮安市第一人民医院

中国科学院大学宁波华美医院

安徽省庐江县中医院

山东中医药大学附属医院（山东省中医院）

潍坊市中医院

华中科技大学同济医学院附属协和医院

湖北省人民医院/武汉大学人民医院

湖北省第三人民医院

武汉大学中南医院

宜昌市中心人民医院

十堰市太和医院

嘉鱼县中医医院

中南大学湘雅三医院

湘潭市中心医院

中山大学附属第三医院

南方医科大学珠江医院

南方医科大学第三附属医院

梅州市人民医院

茂名市人民医院

广西医科大学附属口腔医院

重庆医科大学附属第一医院

重庆市九龙坡区人民医院

重庆大学附属三峡医院

重庆三峡医药高等专科学校附属医院

四川省肿瘤医院

三六三医院

金堂县第一人民医院

贵州省人民医院

遵义医科大学第二附属医院

台江县人民医院

昆明医科大学第二附属医院

西安交通大学第一附属医院

咸阳市中心医院

新疆乌鲁木齐市友谊医院

新疆医科大学第二附属医院