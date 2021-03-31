“后疫情时代”，方便食品成为“三好生”潜力股？

电视剧《都挺好》已经热播两年多了，但还是留在不少观众的记忆中。里面那个知性、时尚的苏明玉被哥哥殴打后送进医院。她出院后回到了自己的住处，里面生活用品应有尽有，唯一缺少的就是食物。面对仅有的一包方便面，没难倒作为烹饪高手的男朋友。当一碗热气腾腾的面端上桌，明玉蘸着油条一吃，不禁赞叹道：“嗯！从来没吃过这么好吃的面。”

你可以把这理解为“珍珠翡翠白玉汤”式的饥渴，但至少电视剧的编剧没有像往常那样，歪曲方便面没有营养。更要说的是，一年多来在新冠疫情“大考”面前，方便食品有了成为食物供应中“三好生”的潜质。

方便面如川剧变脸般花样百出

装点百姓日常餐桌

如果用我国四川特色地方剧“变脸”来形容今天的方便面品种，一点都不为过。今麦郎的非油炸蒸出来的方便面正在征服日本面食大厨的胃，红烧牛肉、泡椒牛肉、酸辣牛肉不同口味，还有刀削面都在其中。如果，你再说只是图上有牛肉，打开面里看不见，那就打开一包康师傅的“面馆速达”看看，里面实打实60克的大块牛肉。《中国居民膳食指南》里建议的一天红肉的摄入量，这一顿就吃够了。还有多个品牌的虾仁方便面里的虾仁可是真材实料哟。为了减油、减盐、减糖，方便食品行业的科研人可真是动了脑筋。

有糖尿病和怕发胖的食客说，不敢吃这么净白的面条，怕血糖指数蹭蹭地往上走。那就选加入了鲜土豆和红薯制作的低GI的方便米粉、酸辣粉甚至方便火锅。

疫情期间提倡就地过年，方便凉皮可算是露足了脸儿，我试着在天猫下单，不贵还很气派。在大鱼大肉摆了一桌子的年三十晚上，上这一大盘子方便凉皮，再切上些心里美、黄瓜丝、胡萝卜丝当配料，倒上调料一拌，那不清口解腻才怪呢。

后疫情时代的今天，方便面繁多的品种正在满足着人们不同的需求，今年以来，像方便螺蛳粉、刀削面、手擀面、西北油泼辣子面、湖北热干面这些地方特色美味卖得火热。尤其是今年许多人就地过年，家乡的味道成为人们“他乡为异客”的慰藉。

疫情期间，居家办公、在家上网课的人真不在少数，虽有快递、饿了么在小区里飞驰穿梭，但你要不备点方便面、挂面之类的在家心里就不踏实。还有，不知你有没有发现，说方便面32小时不消化类似的谣言越来越少了，就连临床营养师们也在改变口气说，如果怕油炸方便面油过量的话，可以把第一次泡面的水倒掉，再加新水。你看，谁都不愿做历史车轮的绊脚石不是。

因快捷方便、营养均衡等优点

自加热食品成为新兴“网红”

在新冠疫情面前，免疫力成为人们热切关注的话题。营养均衡、合理膳食则是增强免疫力最基本的要素。只有方便面是不能满足广大百姓健康需求的，那么，又有主食又有菜、肉的自热食品成为了一个重要选择。只需冷水浸泡发热包便能快速吃上一顿热乎乎的饭菜，每次在购物群里只要有自热咖喱牛肉米饭、自热面条、自热火锅等，都会被人们争相点击购买。

最令我惊喜的是在较为偏远的河北怀来的超市货架上，也能找到这类自热食品，那可是城市的人们追逐农家饭灶台鱼的好去处。在此，我不禁想到2022年冬奥会将在张家口举办，是不是这些自热食品也会连同方便面一起进入场馆呢？让我们拭目以待吧。

各类菜肴半成品涌现市场

每个人都能轻松“露两手”

说起速冻食品，那可是越来越受到消费者的欢迎。这不，今年的正月十五，汤圆尤其是黄黏米汤圆备受人们的青睐；日常的速冻小馄饨、煎饺、鲅鱼馅的饺子也都特别受欢迎；至于腌制好的速冻西冷牛排价格高些，但周末也是人们小奢一把的不错选择；再有就是速冻手抓饼、葱油饼、馅饼、油条等，不但是餐桌的常客，更是人们进行二次加工、制作更多美味料理的原料。比如现在许多年轻人不会和面，但跟着网上的创意教学，用现成的葱油饼坯也可以制作出美味的馅饼、牛角酥，人人都可以成为大厨。春节前，网上冷链销售的“佛跳墙”“梅菜扣肉”这类技术性很强的美味也成了热销品。

在稻香村或在超市里能看到“天福号”等老字号，同样也能看到速冻饺子、馄饨和大块包装好的酱牛肉，更有和二十四节气紧密相连的美食，坛坛罐罐的那都离不开工业食品。

最后不得不说，目前在一些自媒体的公众号、视频号里，有“专家”仍在诋毁着方便食品的名声。这种说辞不像“面条可燃、蛋糕里加棉花”那样低劣的谣言容易被识破，但其负面作用更大。我很善良地认为，他们不可能是想在公众面前成为谣言的制造者，而是出于自己知识的局限性而无意说出的。我想说，不是一家两家组织机构能解决的问题，需要权威部门出面来协调。让专家真的“专”起来，不要误导民众，对自己的名声也要负责。

文/魏世平