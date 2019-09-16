近日，第十九届中国方便食品大会新闻发布会在京召开，行业主管部门、业界专家和企业代表就方便食品的创新发展交流探讨。

会上发布了由工信部消费品工业司组织、中国食品科学技术学会等21家单位共同编写的《食品工业发展报告（2018年度）》。《报告》中数据显示，2018年，食品工业规模以上企业以占全国工业5.7%的资产，创造了7.9%的主营业务收入，完成了8.7%的利润总额。

方便面行业价值创新，是中国方便食品行业发展趋势的缩影。吉林农业大学副校长刘景圣介绍了方便食品加速行业创新的发展情况，并发布了2018-2019年度中国方便食品行业五大创新趋势。

趋势一是差异竞争、专业培育优势产品，企业的传统优势和专业化特征逐渐形成，向各自的优势领域精进，以差异化求生存成近两年的趋势；

趋势二是追寻本味，在天然营养上发力，在对传统风味和家乡味道的追寻下，方便食品行业结合不同地域的饮食文化，对天然资源进行深度开发，使产品回归食材本味；

趋势三是素食、杂粮，精准对接健康需求，科技创新的不断探索使产品更贴近消费需求，产品供给方案更加完美和多样化，如备受消费者关注的素食和杂粮成为方便食品行业创新的重要元素；

趋势四是跨界混搭，向高品质、高颜值、高性价比迈进，时尚的概念和大胆的尝试，突破传统食材，为食品赋予更丰富的感官体验，食用方便性的创新也在持续突破；

趋势五是集成创新，装备智能化全线启动，我国食品机械制造领域正由单一技术创新向全新技术综合应用的集成创新方向发展，极大地满足了市场对多元化、高品质、营养健康食品品类的需求。

会上，中国工程院院士、中国食品科学技术学会副理事长、北京工商大学校长孙宝国，中国农业科学院农产品加工研究所教授魏益民，中国食品科学技术学会名誉副理事长、中国农业大学食品科学与营养工程学院教授罗云波等专家评委，对方便食品企业的创新实践给予了肯定。

会上揭晓了“天猫方便美食节－限时嗨购”活动以及最受欢迎的方便食品公众评选结果，展示了包括方便面在内的中国方便食品产业的创新成果，不断赢得市场和消费者的认可。

中国食品科学技术学会副理事长兼秘书长邵薇表示，行业创新发布和产品现场品评展示了行业发展的创新成果。尤其是今年针对风味配料和终端产品分别进行品评，一方面以更有针对性的品评集中展示行业的创新成果，另一方面也为不同领域的创新提供参考和借鉴，在彼此学习中寻求持续创新的灵感。

中国食品科学技术学会孟素荷理事长表示，能否专注地做精产品，坚定地提升价值，2018-2019年是企业对未来长久中竞争模式和发展路径的探索与“试错”期。就整体而言，健康、发展、向上是方便面行业的主题词，全行业的健康转型提速，创新进入活跃期。方便面行业在压力下的艰难成长，显示了中国食品工业的活力和韧性，是结构性改革的重要成果，是对应市场消费升级的成功范例。