复旦大学公共卫生学院阚海东教授科研团队历经5年多时间，带领复旦大学博士研究生刘聪、陈仁杰，和美国、法国等国科学家，共同开展一项涵盖6000万死亡病例的研究报告显示，死亡风险与空气污染密切相关，即短期内细颗粒物浓度和粗颗粒物浓度的增加，与心血管疾病死亡和呼吸道疾病死亡风险之间存在统计学的显著相关性。研究论文8月22日刊登在国际著名期刊《新英格兰医学杂志》上。

据了解，越来越多的研究揭示了颗粒物空气污染与健康的关系，但由于地区差异性、方法学的不统一性，以及潜在的报道偏倚等，导致研究间结果可比性较差。

对此，阚海东团队发起并建立了多国多城市研究平台，进行了这项涵盖全球24个国家和地区652个城市的时间序列研究和精准分析。首先，利用统一的分析方法评估和比较不同国家和地区颗粒物空气污染的健康效应，并一致发现颗粒物空气污染短期暴露与居民死亡的显著关联——PM10和PM2.5每立方米浓度上升10微克，可分别在全球水平升高0.44%和0.68%的死亡风险。其次，进一步证实了PM10和PM2.5的独立健康效应。此外，该团队拟合了全球水平的颗粒物空气污染与死亡的暴露反应关系曲线，在低于世界卫生组织和主要国家的空气质量标准浓度限值之下，该曲线呈近乎线性增加，且不存在明显阈值，即空气污染与健康之间没有“所谓的安全值”。

本研究除首次在全球范围内系统评估了颗粒物空气污染与居民死亡的关联外，还探索了该关联在不同国家城市和人群中的分布特征。研究结果可为世界卫生组织修订空气质量指南和风险评估标准提供流行病学证据，为相关国家和组织采取公共卫生措施，降低因空气污染导致的疾病负担提供科学依据。（记者孙国根）