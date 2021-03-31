云南省新增新冠肺炎确诊病例6例、无症状感染者3例 均在瑞丽市
人民网北京3月31日电 （记者崔元苑）据云南省卫健委官方微信公众号“健康云南”消息，3月30日0时至24时，云南省新增确诊病例6例，新增无症状感染者3例，均在瑞丽市。
截至3月30日24时，云南省现有确诊病例9例，无症状感染者22例，均在定点医疗机构隔离治疗和医学观察。
新增3例无症状感染者信息：
无症状感染者1：男，24岁，缅甸籍
无症状感染者2：女，28岁，缅甸籍
无症状感染者3：男，27岁，缅甸籍
新增6例确诊病例信息：
确诊病例1：女，33岁，中国籍；轻型
确诊病例2：女，35岁，中国籍；轻型
确诊病例3：男，22岁，中国籍；轻型
确诊病例4：女，30岁，缅甸籍；轻型
确诊病例5：女，42岁，中国籍；轻型
确诊病例6：女，33岁，中国籍；普通型
2021年3月29日，瑞丽市对重点人群进行常规核酸检测时发现1人核酸阳性，立即开展调查和处置；随后通过重点人群核酸检测及密切接触者排查，发现8人核酸检测结果阳性。9人均用负压救护车转运至定点医疗机构。30日结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，6人诊断为新冠肺炎确诊病例、3人诊断为新冠肺炎无症状感染者。其他人员的排查工作仍在紧张进行中。
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