快速识别胃癌的五大蛛丝马迹！

曾两夺香港金像奖最佳男配角的香港知名演员廖启智，于3月28日晚上8点32分因胃癌病逝，享年66岁。胃癌是我国最常见的恶性肿瘤之一，虽然近年来胃癌的发病率稍有下降，但仍然位居恶性肿瘤发病率的第二位和病死率的第三位。

中国人常说“十人九胃”，意思是十个人中有九个是有胃病的，说明得胃病的人很多。大家因此不以为意，以为只是慢性胃炎，吃点护胃的药物就草草了事，殊不知胃癌也是乘此“良机”发展壮大，似乎短期内悄无声息，但往往是那些被人忽视的轻微症状，预示着癌症已悄然来临。广州中医药大学第一附属医院副院长林丽珠教授为读者解析胃癌的五个蛛丝马迹。

信号一：上腹部疼痛，持续消化不良

上腹部疼痛，持续消化不良。早期胃癌病人常常没有特异的症状，随着病情的进展可以出现类似胃炎、胃溃疡的症状。如上腹部饱胀不适或隐痛，特别是吃饭后明显；患者往往出现食欲减退、嗳气、反酸、恶心、呕吐等。

信号二：体重速降、贫血

体重速降、贫血。胃癌会影响食物的吸收，患者可出现体重迅速下降。同时因为出血或影响维生素B12的吸收，而出现贫血，表现为疲倦、乏力、头晕、面色苍白等。

信号三：腹部肿块

当肿瘤比较大时，有时可以在上腹部触及质地比较硬的包块，特别是位于幽门窦或胃体的进展期胃癌，有时可以扪及上腹部肿块；女性病人于中下腹部扪及可以推动的肿块，有可能是卵巢转移（医学上称作Krukenberg’s瘤），需要和卵巢癌相鉴别。

信号四：腹胀、腹痛

胃脘部疼痛是常见的症状，如果疼痛持续加重且向腰背部放射，则提示胰腺和腹腔神经丛受侵犯。胃癌一旦穿孔，可以出现剧烈腹痛的症状。

恶心、呕吐，是因为肿瘤引起梗阻或胃功能紊乱。贲门部癌可以出现进行性吞咽困难及食物返流，胃窦部癌引起幽门梗阻时可以呕出宿食。

信号五：大便出血或大便呈黑色

当肿瘤侵犯血管，可以引起消化道出血。少量出血时仅有大便潜血阳性，当出血量较大时可以有呕血及黑便。

胃癌在早期往往没有特异性的临床症状，起病的时候与胃炎、胃溃疡等疾病相似，往往被人忽视，所以直到迫不得已到医院进行检查时，诊断往往已经是中晚期，错失手术根治的良机。因此，希望读者当身体出现不适症状时，能提高警惕，及时到医院就诊进行排查。