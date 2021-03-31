国家卫健委：3月30日新增新冠肺炎确诊病例11例 其中本土病例6例

人民网北京3月31日电 据国家卫生健康委官网消息，3月30日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例11例，其中境外输入病例5例（广东2例，福建1例，河南1例，陕西1例），本土病例6例（均在云南）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在内蒙古）。

当日新增治愈出院病例4例，解除医学观察的密切接触者552人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例171例（其中重症病例2例），现有疑似病例3例。累计确诊病例5290例，累计治愈出院病例5119例，无死亡病例。

截至3月30日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例180例（其中重症病例2例），累计治愈出院病例85385例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90201例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者989470人，尚在医学观察的密切接触者4792人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者8例，其中境外输入5例，本土3例（均在云南）；当日转为确诊病例2例（均为境外输入）；当日解除医学观察14例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者255例（境外输入252例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12533例。其中，香港特别行政区11461例（出院11085例，死亡205例），澳门特别行政区48例（出院48例），台湾地区1024例（出院981例，死亡10例）。