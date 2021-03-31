“健康建筑”促进各方多赢

山东省济南市前不久宣布，将把健康建筑纳入政策支持范围，并提出支持力度大、覆盖范围广的相关实施意见。此举有利于推进生态保护和高质量发展，助力国家提前实现“碳达峰”目标。

根据相关理论，健康建筑被定义为一种体现在住宅室内和住区的居住环境的方式，不仅包括物理测量值，如温度、通风换气效率、噪音、照度、空气品质等，以及主观性心理因素，如平面和空间布局、环境色调、私密保护、视野景观、材料选择等，还包括工作满意度、人际关系等因素。人一生的主要时间在各种建筑里度过，提升楼宇中人的体验是健康建筑的重要内容，同时健康建筑也关注人、建筑和环境的关系，以及建筑全生命周期的质量。从前几年的“绿色建筑”到现在的“健康建筑”，建筑与健康的深层关系越来越被重视。

《“健康中国2030”规划纲要》提出，中国到2030年具体实现以下目标：人民健康水平持续提升；主要健康危险因素得到有效控制；健康服务能力大幅提升；健康产业规模显著扩大；促进健康的制度体系更加完善。可以说，推广健康建筑是改善民生的需要，从源头缓解室内污染状况是实现“健康中国”的基本保障。

大力推广健康建筑，可以解决目前房地产领域深层的结构性矛盾，让房地产不再在存量竞争上拼内耗，而是在增量竞争上以质量取胜。由此带来的是，房地产行业供应链上下游共同努力，链条各环节都认同健康建筑的理念，由此倒逼各方面技术升级，促进新的产业形成，带动新的就业群体。民众“住得好”，一方面能以更健康的状态投入工作，另一方面可以减少医疗方面的支出。对城市来说，哪个城市的健康建筑多，也就更容易招商引才。可以说，健康建筑将促进各项发展的全面多赢。