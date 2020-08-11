山东省健康促进与教育学会在济南成立

近日，山东省健康促进与教育学会成立大会暨首届健康齐鲁论坛在山东第一医科大学（山东省医学科学院）济南主校区举办。

大会首先宣读了《关于山东省健康促进与教育学会成立的批复》；与会领导为学会首届会长、副会长、秘书长、监事颁发了聘书。

中国健康教育中心三级职员马爱宁在致辞中对山东省健康促进与教育学会的成立表示祝贺。他表示希望学会加强研究，为政府制定健康教育政策提供智力支持，为推进提升我国居民健康素养水平、推动健康中国建设做出新的贡献。

山东第一医科大学（山东省医学科学院）常务副书记韩金祥介绍了山东第一医科大学（山东省医学科学院）成立一年多来大力实施科教融合战略，在教育教学、人才培养、科技开发、医疗卫生服务能力等方面取得的阶段性成果。希望学会秉持“普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业”的办会理念，以“满足山东人民健康需求”为初心使命，动员协调社会各界积极参与健康教育与健康促进活动，大力传播健康科普知识、努力提升人民健康素养、全力推进健康促进事业，打造“开放共创科学平台，创新引领科技健康”的新型社会组织，把山东省的健康促进与健康教育事业不断推向新的高度，为健康山东、健康中国建设做出积极而卓越的贡献。

山东省健康促进与教育学会由山东省社会科学界联合会主管，山东第一科大学（山东省医学科学院）牵头发起。全省16市教育局相关负责同志应邀参会。