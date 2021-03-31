人民网健康·生活
热词：滚动　消费　时尚　妇幼　食品　酒业　茶业　彩票　经济·科技·生态　文旅·体育
人民网>>健康·生活

中医药与抗击新冠肺炎疫情国际合作论坛举行

孙春兰发表视频致辞

2021年03月31日07:57 来源：人民网－人民日报

　　新华社北京3月30日电  中医药与抗击新冠肺炎疫情国际合作论坛30日举行，国务院副总理孙春兰发表视频致辞。

　　孙春兰指出，中医药是中华民族的瑰宝。在这次抗击新冠肺炎疫情中，中医药全程深度参与，与西医药一起形成了中国特色的八版诊疗方案，成功推出“三药三方”等一批有效中药，疗效得到实践检验。中国毫无保留同各方分享中医药防控救治经验，愿与各国一道，继续在中医药基础理论、临床疗效、国际标准等方面深化合作，促进传统医学和现代医学优势互补、交流互鉴，更好服务人类健康福祉。

　　论坛以“深化中医药交流合作，构建人类卫生健康共同体”为主题，津巴布韦总统姆南加古瓦、乌克兰副总理斯特凡妮希娜等28个国家和地区的政要、政府官员和世界卫生组织代表、专家通过视频连线深入交流。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月31日 04 版）

(责编：崔元苑、杨迪)



相关新闻


热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn