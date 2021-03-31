中医药与抗击新冠肺炎疫情国际合作论坛举行

新华社北京3月30日电 中医药与抗击新冠肺炎疫情国际合作论坛30日举行，国务院副总理孙春兰发表视频致辞。

孙春兰指出，中医药是中华民族的瑰宝。在这次抗击新冠肺炎疫情中，中医药全程深度参与，与西医药一起形成了中国特色的八版诊疗方案，成功推出“三药三方”等一批有效中药，疗效得到实践检验。中国毫无保留同各方分享中医药防控救治经验，愿与各国一道，继续在中医药基础理论、临床疗效、国际标准等方面深化合作，促进传统医学和现代医学优势互补、交流互鉴，更好服务人类健康福祉。

论坛以“深化中医药交流合作，构建人类卫生健康共同体”为主题，津巴布韦总统姆南加古瓦、乌克兰副总理斯特凡妮希娜等28个国家和地区的政要、政府官员和世界卫生组织代表、专家通过视频连线深入交流。

《 人民日报 》（ 2021年03月31日 04 版）