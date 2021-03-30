首都名医走基层：行程三万里，惠及两万人

首都名医走基层活动开展4年多来，首都名医的足迹抵达过河北承德、邯郸、衡水、高阳、易县、定州，河南郑州、商丘、项城、郸城、西华、滑县、临颍以及山西晋中、天津武清、山东沂源、福建明溪等地，累计行程3万多公里，惠及群众2万余人，为基层群众带去了就医便利。

这是记者从3月28日在北京举行的2020年度首都名医走基层总结表彰大会了解到的。大会由中国中医药信息学会主办，来自北京大学人民医院、北京中医药大学东直门医院、中国中医科学院广安门医院等医疗机构的100多位专家学者和河北、河南、福建、内蒙古等地的医疗机构负责人出席了会议。

中国中医药信息学会副会长兼执行秘书长朱佳卿表示，首都名医走基层活动是由中国中医药信息学会基层医疗服务分会、二十一世纪公益基金会等部门自筹资金，携手首都北京各大医院的专家学者共同打造的医疗公益品牌，其宗旨是全面落实《“健康中国2030”规划纲要》，推动医疗卫生工作重心下移、医疗卫生资源下沉，为群众提供安全有效、方便价廉的公共卫生和基本医疗服务，助力解决看病难、看病贵问题。

首都名医走基层活动负责人、中国中医药信息学会基层医疗服务分会会长张皓臣介绍，参与的医疗专家均是由活动组委会统一组织和邀请的来自首都北京各大三甲医院的知名专家。“我们充分发挥了首都资源优势，以首都名院名医专家义诊、联合查房、学术讲座、科普宣传等为切入点，普及推广先进的诊疗理念和医疗技术，为基层群众的健康需求提供专业的高端服务。”

首都名医走基层的专家在地方讲课。（图片由主办单位提供）

首都名医走基层活动主办单位之一的北京二十一世纪公益基金会理事长吕军锋介绍，去年虽然有疫情影响，但首都名医走基层活动不仅按计划持续开展下去，还召开了首届“两院（院长、院士）论坛”。作为首都名医走基层活动的“升级版”，今年将开展两院院士走基层活动，力争在更高的学术层面为基层医疗服务带去更多的帮助。

作为一项大型公益活动，北京本草方源药业集团有限公司提供了大力支持。公司董事长周景春表示，本草方源药业集团作为“亚洲医药行业中国区500强企业”“中国中药饮片生产十强企业”，长期致力于公益事业，还将一如既往地支持首都名医走基层和“两院论坛”等活动。

首都名医走基层活动不仅受到了地方政府以及当地群众的热烈欢迎，还有效提升了当地医生的临床诊疗能力。去年12月份，首都名医走基层活动走进福建省明溪县。从始至终参与了整个活动的明溪县副县长王凤珍深刻感受到首都专家在基层受欢迎的程度。 “当天一大早，市民们早早来到明溪县中医院，等候北京来的专家义诊。每个专家当天平均为90多个患者诊断了病情，其中一个专家一天看了200多个病人，一直到晚上9点多还没离开义诊现场，午饭、晚饭都是凑合着吃的。活动结束后，有的患者要了专家的联系方式，又带着其他患者追到北京去就诊……”王凤珍说，活动不仅让众多百姓获益，还为明溪县带去了诊疗新理念和先进技术。

首都名医走基层专家在地方义诊（图片由主办单位提供）

名医走基层，为民义诊暖人心。如何把首都名医走基层活动越办越好，助力健康中国和乡村振兴？北京中西医结合医院副院长、口腔医学专家牛光良教授认为，基层医疗服务发展不起来，就谈不上国家整体医疗水平的提高。因此，首都名医走基层活动有着十分重要的行业和社会意义。“我们医院将继续从技术上、人力上给予鼎力支持。”他建议，首都名医走基层活动不仅仅是送医送药下乡，还要帮助基层培养人才，比如活动期间开展典型病例讨论、教学查房、培训等，尽力发挥首都名医的辐射作用。

当天，中国中医科学院中医诊疗专家、博士生导师苏庆民，中国中医科学院广安门医院科研处处长、内分泌专家魏军平，医教处副处长、心血管病专家张丽梅，北京中医药大学第三附属医院内分泌科主任、博士生导师娄锡恩，中国中医科学院望京医院骨科专家、博士生导师孙永生等25名为首都名医走基层活动作出突出贡献的专家学者受到了表彰。

3月28日，2020年度首都名医走基层总结表彰大会在北京举行，表彰作出突出贡献的专家学者。（图片由主办单位提供）

“每次去基层，都深切地感受到基层群众和医疗同道浓厚的热情。地方条件再差，也不觉得辛苦；报酬再低，也没有怨言。”苏庆民、娄锡恩等专家深情地说，今后将一如既往地继续支持这项公益活动，为提升基层医疗服务水平作出更多的贡献。（记者杨进欣）