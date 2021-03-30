吃“活血”补品防心梗 没想到真的梗了

很多老人喜欢吃点活血化瘀的补品，来预防心梗和脑梗。但有一位老年患者却因为这些补品，反而“吃成”了心梗。

这位患者是70岁男性，被送到北京胸科医院心脏中心急诊室的时候，他给医生第一印象就是非常萎靡，稍微一动就上气不接下气，浑身乏力。血压非常低，高压只有80mmHg。我初步判断他处于低血压休克的早期。同时，心肌方面也有损伤，高度怀疑发生了心肌梗死。情况紧急，要马上了解禁忌症决定抢救方案。

但家属却跟医生说了另一件事。原来，老人这种萎靡的状态已经持续将近一周，并且这段时间大便很不规律，颜色发深发黑。再加上化验单上血红蛋白提示只有57g/L，对于正常成年男性来讲应该在120g/L到160g/L范围内。结合这两个信息判断，老人应该是发生了急性消化道出血。

急性消化道出血导致全身血供骤然减低，而这其中就包括最重要的器官——心脏。这种情况从临床上初步判断，我高度怀疑老人发生了二型心梗。

二型心梗，是指血供量的不足造成的心肌梗死。而我们平时常见的是一型心肌梗死，因冠脉血管粥样硬化斑块破裂，形成血栓堵塞血管导致的心肌梗死。

但是，情况比想象的还要复杂。从心电图看，老人的aVR导联，有超过6个导联发生了压低。这意味着老人左冠状动脉的前降支近端，也有可能发生了严重堵塞。也就是说，老人家可能一型和二型心梗同时发生！

到底有没有一型心梗，就需要造影明确。

但一方面是严重的消化道出血，另一方面是可能堵塞的前降支，这就矛盾了。想要明确前降支是否闭死就需要造影，而常规造影过程是要采用抗凝手段，但抗凝手段又会加剧消化道出血。两种情况都危及生命。

怎么办？唯一的办法，是用最快速度，在最短时间内，做冠脉造影。

从把老人推进导管室到推出来，整个过程只用了大约10分钟。整个手术操作流程控制在不到三分钟。幸运的是，老人的左主干没有堵，但前降支中间部分还是出现了90%~95%的狭窄。同时右冠中段开始也是近乎闭塞的状态，但是它还是通的。只要它是通的，说明血供还是可以保证的。这时候不能恋战，不能着急处理严重狭窄的冠脉。因为正在出血的消化道，危险更大。

为了保证安全，老人从入院开始就间断接受了大概1000毫升的输血，情况相对平稳，血红蛋白也补充到大概90g/L的水平。医生团队决定等老人进一步稳定到具备治疗冠脉狭窄的程度了，再进行下一步治疗方案。

那么，到底是什么导致老人这么严重的消化道出血？家属告诉我，老人近期买过一种活血化瘀的药物，这一周多的时间一直在吃，是一种粉末。开始发现异常也没太重视，直到急诊前才反应过来。

谜底揭开了，原来这位老人冠脉血管确实狭窄得很厉害，平时就有憋气难受的症状。于是为了活血，他就开始吃活血化瘀的药物。但是没想到他还有消化道溃疡，吃了这些补品反而加重了消化道出血。结果，贫血抢先一步导致了他的二型心梗。

作为医生在这里要提醒大家，吃补品，尤其是有特殊功效的补品，最好先跟专业医生沟通一下，药物的事不能自作主张，否则带来的危害是致命的。

文/吴航宇（北京胸科医院）