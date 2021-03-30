老年患者安全用药管理需加码

3月26日，国家药监局发布的《国家药品不良反应监测年度报告（2020年）》披露，全国药品不良反应监测网络去年共收到《药品不良反应/事件报告表》167.6万份；从年龄分布看，14岁以下儿童占7.7%，65岁及以上老年患者占30.3%。儿童占比较2019年明显降低，提示儿童用药的安全性总体良好；65岁及以上老年患者占比持续升高，提示临床应加大对老年患者安全用药的管理。

《报告》中，新的和严重药品不良反应报告占同期报告总数的30.2%，严重药品不良反应报告占比为10%。按照给药途径统计，注射给药占56.7%、口服给药占38.1%、其他给药途径占5.2%；注射给药中，静脉注射给药占91.1%。

《报告》指出，化学药品方面，严重药品不良反应报告数量最多的为肿瘤用药，占32.2%；其次是抗感染药，占28.3%。按严重报告比例计算，肿瘤用药的严重报告比例最高，为41.5%；其次是免疫系统用药，为21.4%。化学药品和生物制品不良反应报告中，抗感染药报告数量依然居于首位，但占比已连续9年呈下降趋势，反映出临床抗感染药的使用日趋合理；肿瘤用药占比依然呈上升趋势，其严重报告构成比居于首位，提示肿瘤用药的安全性风险需持续关注。

《报告》披露，2020年中药不良反应报告数量有所上升，但严重报告占比有所下降，严重报告例次数排名前5位的类别分别是，理血剂中活血化瘀药、补益剂中益气养阴药、开窍剂中凉开药、清热剂中清热解毒药、祛湿剂中清热除湿药。中药不良反应报告中，注射给药占比下降较为明显；活血化瘀药的报告数量依然居首位，但占比略有下降。（记者刘志勇）