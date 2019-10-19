《国家药品不良反应监测年度报告（2018年）》发布
四类用药安全风险需重点关注
刘志勇
本报讯 （首席记者刘志勇）10月18日，国家药监局发布《国家药品不良反应监测年度报告（2018年）》。《报告》显示，2018年，全国药品不良反应监测网络共收到149.9万份《药品不良反应/事件报告表》，其中新的和严重药品不良反应/事件报告49.5万份，占比为33.1%。根据监测结果，《报告》对抗感染药、心血管系统用药、肿瘤用药、老年人用药进行了重点分析，并作出安全风险提示。
《报告》显示，2018年药品不良反应/事件中，14岁以下儿童患者的报告占9.8%，65岁以上老年患者的报告占27.7%。按药品给药途径统计，静脉注射给药占60%，口服给药占32.2%，其他注射给药占4.2%，其他给药途径占3.6%。化学药品严重药品不良反应/事件报告中，报告数量最多的为抗感染药，其次是肿瘤用药；严重报告比例最高的为肿瘤用药，其次为免疫系统用药。
《报告》提示，抗感染药报告数量排名前3位的是头孢菌素类、喹诺酮类、大环内酯类，严重报告数量排名前3位的是头孢菌素类、喹诺酮类、抗结核病药，严重报告中的全身性损害、免疫功能紊乱和感染、呼吸系统损害构成比明显升高。近年来，抗感染药报告比例持续下降，提示临床加强抗感染药使用管理等措施取得一定实效，但其严重不良反应风险仍需关注。
在心血管系统用药风险方面，《报告》提示，报告数量排名前3位的是降血压药、抗心绞痛药、血管活性药，严重报告排名前3位的是抗动脉粥样硬化药、降血压药、抗心绞痛药。涉及口服制剂的报告比例较注射剂高出14个百分点，在该类药品口服制剂中，他汀类产品严重报告数量最多，不排除其中存在不合理、不规范使用情况。
《报告》指出，近年来，肿瘤用药的不良反应/事件报告数量以15%左右的年均增速逐年增加，严重报告年均增速更高，肿瘤用药严重报告占总体严重报告的比例也逐年递增。肿瘤患者通常基础条件较差，发生严重不良反应/事件的风险较高，医生和患者均应重视合理用药、适当预防、及时干预，尽量避免因严重不良反应/事件影响治疗。老年患者药品不良反应/事件方面，严重报告所占比例高于整体水平；在药品分布上，老年患者心血管系统用药、神经系统用药的构成比高于整体水平，提示老年患者受基础疾病较多、机体代谢水平较差以及用药情况复杂等因素影响，发生药品不良反应的风险更大。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn