四类用药安全风险需重点关注

本报讯 （首席记者刘志勇）10月18日，国家药监局发布《国家药品不良反应监测年度报告（2018年）》。《报告》显示，2018年，全国药品不良反应监测网络共收到149.9万份《药品不良反应/事件报告表》，其中新的和严重药品不良反应/事件报告49.5万份，占比为33.1%。根据监测结果，《报告》对抗感染药、心血管系统用药、肿瘤用药、老年人用药进行了重点分析，并作出安全风险提示。

《报告》显示，2018年药品不良反应/事件中，14岁以下儿童患者的报告占9.8%，65岁以上老年患者的报告占27.7%。按药品给药途径统计，静脉注射给药占60%，口服给药占32.2%，其他注射给药占4.2%，其他给药途径占3.6%。化学药品严重药品不良反应/事件报告中，报告数量最多的为抗感染药，其次是肿瘤用药；严重报告比例最高的为肿瘤用药，其次为免疫系统用药。

《报告》提示，抗感染药报告数量排名前3位的是头孢菌素类、喹诺酮类、大环内酯类，严重报告数量排名前3位的是头孢菌素类、喹诺酮类、抗结核病药，严重报告中的全身性损害、免疫功能紊乱和感染、呼吸系统损害构成比明显升高。近年来，抗感染药报告比例持续下降，提示临床加强抗感染药使用管理等措施取得一定实效，但其严重不良反应风险仍需关注。

在心血管系统用药风险方面，《报告》提示，报告数量排名前3位的是降血压药、抗心绞痛药、血管活性药，严重报告排名前3位的是抗动脉粥样硬化药、降血压药、抗心绞痛药。涉及口服制剂的报告比例较注射剂高出14个百分点，在该类药品口服制剂中，他汀类产品严重报告数量最多，不排除其中存在不合理、不规范使用情况。

《报告》指出，近年来，肿瘤用药的不良反应/事件报告数量以15%左右的年均增速逐年增加，严重报告年均增速更高，肿瘤用药严重报告占总体严重报告的比例也逐年递增。肿瘤患者通常基础条件较差，发生严重不良反应/事件的风险较高，医生和患者均应重视合理用药、适当预防、及时干预，尽量避免因严重不良反应/事件影响治疗。老年患者药品不良反应/事件方面，严重报告所占比例高于整体水平；在药品分布上，老年患者心血管系统用药、神经系统用药的构成比高于整体水平，提示老年患者受基础疾病较多、机体代谢水平较差以及用药情况复杂等因素影响，发生药品不良反应的风险更大。