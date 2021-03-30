宁光院士：关口前移 多角度着手强化糖尿病预防

3月20日，在第十七届国际络病学大会上，中国工程院院士宁光表示，要进一步强调糖尿病预防工作，让更多的中医在糖尿病诊疗领域应用。

宁光在主题为《中药治疗糖尿病的研究》报告中表示，近年来我国糖尿病发病率逐渐增高，需要引起重视，了解糖尿病的危害。如果能够在糖尿病发展前期开展系列防治工作，将关口前移，进一步解决肥胖问题，会对糖尿病防治起到积极影响。

“控制糖尿病的发病率仍面临很多困难。”宁光表示，首先，生活方式、生活因素都是糖尿病的危险因素，运动、饮食以及抽烟等都和糖尿病患病率之间存在着一定的联系。其次，老龄化也为糖尿病的预防工作增加了难度。此外，肥胖问题也是糖尿病发展的重要因素，肥胖是可以预防的，可以从心理方面进行干预调节，养成健康的生活方式，调节激素分泌，进一步预防糖尿病的发生。

宁光提到，中医药是我们发展新药物的巨大宝库，要进一步推动中医药传承创新发展，加大中医药在糖尿病诊疗领域的应用，进一步提高糖尿病防治水平。