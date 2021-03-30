吴以岭院士：脉络学说指导微血管病防治取得重大突破

3月20日，在第十七届国际络病学大会上，中国工程院院士、中医络病学科创立者和学科带头人吴以岭表示，“中医脉络学说构建及其指导微血管病变防治”项目荣获2019年度国家科技进步一等奖，围绕微血管病国际难题研究取得了重大突破。

吴以岭在主题为《中医脉络学说构建及其指导微血管病变防治》的报告中表示，脉络学说主要研究领域是血管病变，为进一步促进脉络学说的传承与发展，该项目通过理论、机制、疗效三个层次开展研究，将脉络学说用于指导微血管病变的防治。

“中医的脉络分为别络、系络、缠络、孙络，孙络有160多亿根，到了微血管这个层次。”吴以岭表示，改善微血管血流灌注是治疗心、脑、（糖）肾重大疾病的共性机制。近年来，在研究过程中，通过整合33300条研究数据，进一步揭示了“孙络-微血管”复杂网络病变规律及通络干预效应，为脉络学说指导微血管病变防治作用阐明了机制。

吴以岭表示，脉络学说促进了临床专科的发展，学会和学科平台的建设，中医络病学已被列入国家中医药管理局重点学科和优势学科，并建立了国家中医临床重点专科——心血管病科。

国家973计划项目验收专家组评价“脉络学说构建及其指导微血管病变防治研究”项目称：“创立了‘理论+临床+新药+实验+循证’一体化的中医学术创新与转化新模式，中医传统理论创新与现代科学技术相结合，产生重大原创成果，为中医药传承与创新发展做出了示范。”