国家卫健委：3月29日新增新冠肺炎确诊病例8例 均为境外输入病例

人民网北京3月30日电 据国家卫生健康委官网消息，3月29日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例8例，均为境外输入病例（上海3例，四川3例，广东2例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例7例，解除医学观察的密切接触者199人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例170例（其中重症病例1例），现有疑似病例2例。累计确诊病例5285例，累计治愈出院病例5115例，无死亡病例。

截至3月29日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例173例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例85381例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90190例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者989020人，尚在医学观察的密切接触者4894人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者6例（均为境外输入）；当日转为确诊病例3例（均为境外输入）；当日解除医学观察13例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者263例（均为境外输入）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12525例。其中，香港特别行政区11454例（出院11075例，死亡205例），澳门特别行政区48例（出院48例），台湾地区1023例（出院979例，死亡10例）。