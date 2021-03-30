“新国标”如何为青少年构筑护眼屏障

■不容乐观，是我国青少年眼健康情况的现状

■53.6%，是国家卫健委发布的2018年全国儿童青少年总体近视率

■数据显示，三成多小学生、七成多初中生、八成多高中生已经成为“小眼镜”

周末假期，就诊时间刚到，上海市第一人民医院眼科副主任医师朱鸿的科室外就排起了长队，其中不少是8-10岁的小学生。“疫情期间有患者在家待了3个月，一直上网课，几位小患者近视度数增长了200-300度。”朱鸿告诉记者，不仅近视，近年来其他眼部病症包括干眼症、角膜上皮损伤也不同程度“光临”青少年，“8-10岁是外界因素最容易影响近视发展的年龄。”

日前，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布了强制性国家标准《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》（以下简称《要求》）。新标准规定了与近视防控相关的教科书、教辅材料、学习用杂志、课业簿册、考试试卷、学习用报纸、学龄前儿童学习读物、普通教室照明灯具、读写作业台灯和教学多媒体等儿童青少年学习用品的卫生要求，将在2022年正式实施。

那么，目前市面上的学习用品达标吗？“新国标”从原理上究竟如何给青少年编织护眼屏障？

纸质印刷品字号、行距、反光度有新要求

“《小学生课外阅读》这本书采用B5纸，5号字，每页排33行、每行排38个字，每页挤了1254个小字。《数学配套练习册》给孩子们仅留出长6厘米、宽2厘米空白，孩子们只能在有限空白处将字写得小而又小。”记者搜索我国东部沿海某市的政务留言网，一位家长的留言映入眼帘。

“孩子上小学时字写得还大，一到中学字就越来越小，可能就要趴着写，”有初中家长这样说。不仅行距小，反光度过强也是不少读物存在的问题。近日，广东省消委会、东莞市消委会联合发布的《儿童读物印刷品安全性比较试验报告》显示，抽样测试的25款儿童读物中，有8款的可迁移性荧光增白剂超出非强制性标准《绿色印刷第1部分：阅读类印刷品》的要求。该报告对测试结果分析指出，可迁移性荧光增白剂的添加会导致纸张白度高，长时间阅读会影响儿童视力。

字号、行距、反光，这些都直指青少年常用印刷品的质量。据记者了解，对于中小学教科书的用字大小，国家质量监督检验检疫总局2001年曾经发布《中小学教科书幅面尺寸及版面通用标准》（以下简称《通用标准》），但只是非强制性的建议标准，而对教辅材料仅有部分地方提出要求。

记者注意到，此次“新国标”对教科书、教辅材料的字号、行距、印刷标准都有详细规定，如规定即使是书中的目录、注释，小学阶段最小用字应不小于“5号字”。初中和高中阶段最小用字应不小于“小5号字”；对于行空，小学一二年级、三四年级、其他年级，应分别不小于5毫米、4毫米、3毫米。此外，新标准还要求，课业簿册图案、文字印刷要清晰完整，不应有明显污迹；学习用报纸要墨色均匀，深浅一致，印迹清晰，不应有影响识别的糊字；不应有明显水印。《要求》还对彩色印刷、单色印刷教科书用纸定量、内文纸张亮度，课业簿册内芯纸张平滑度、荧光亮度等做了规定。

“《要求》对学生用印刷品的规定涉及纸质界面反光的问题。为保护视力，我们提倡光线反射入眼时应是柔和的。市面上特别精美的纸张有的很光滑，看上去会有局部的一小块反光特别强。刺入眼睛光线强弱过度变化会引起瞳孔的扩大收缩，睫状肌的调节可能会出现过度，这会影响眼球的发育，可能导致近视的加深。”朱鸿分析道，“此外，《要求》还涉及字体、间距的问题，合适的字体、间距一方面有助于缓解学生眼部疲劳，另一方面对近视防控也有作用。 因为如果字体太小，孩子看不清，本能就会凑近看，一旦习惯养成，即使字大也会凑近，很难改正。距离过近除了引起眼肌调节过度之外，还可能造成辐轴反射异常，形成俗话说的‘斗鸡眼’。”

照明光源、多媒体设备亮度、频闪等有新规范

“在2020年夏天疫情缓解复课后，学校为学生检查视力发现，已经控制2-3年的近视率又有所回升，而这与网课期间长时间‘盯屏’分不开。”北京市东城区某中学校医宋医生告诉记者。

除了印刷品，发光光源、屏幕也是影响学生视力的关键因素。据媒体报道，这些用品设备问题也不少，如2020年12月南宁市卫生计生监督所对24所学校进行的随机监督抽检发现，16所学校存在黑板面照度及照度均匀度、课桌面照度亮度不够，光线不好的问题。

2020年6月，中国质量认证中心发布的关于各省教室照明现状的调查报告也显示，教室光环境不良较为严重，并集中表现在照明设计或监管时缺少技术依据、照明设计不合理、轻视色温及显色指数等参数、照明设备老化缺乏定期维护，造成课桌面照度水平偏低、均匀度偏低等问题。

记者注意到，此次“新国标”对普通教室照明灯具有了明确规定，要求灯具应具有遮光性，没有过度眩光等，还规定了灯光色温最大最小值，一般显色指数、灯具在额定电压下输出波形深度也有了限值要求。对于如今教学中常常使用的多媒体，新标准提出，教学多媒体设备不应出现可察觉的闪烁，符合蓝光防护要求，使用时屏幕亮度不应过大；还提出了对于光输出、最大屏幕亮度、对比度、亮度照度均匀性、亮度可视角、屏幕尺寸的相关指标要求。

“良好的照明其一要求 光线柔和，其二要稳定，不能有剧烈的频闪。平时我们用的有些灯管，如果 快速、高分辨地去成像，就会发现它的光线是一直在闪的， 只不过肉眼可能看不出来。这种频闪时间长了会造成视网膜发育不良，不仅可能引发近视，还可能导致弱视的发生。”朱鸿解释道，对于青少年来说，视觉成像不清晰， 或者有一些失真， 都会 影响其视力发育，一方面会造成眼轴的增长，另一方面会影响视网膜的发育，“例如 8岁的孩子一般是1.0的视力，在8岁以前他还处在一个正常发育阶段， 但如果经常接受异常 光线的刺激，有可能 导致视网膜的感光细胞发育不正常，出现弱视的情况。”

关于多媒体设备，朱鸿还提到，之所以要有蓝光防护，是因为屏幕光源射入眼睛的光量 要比灯具大，蓝光 过强会造成视网膜损害。 而且屏幕如果光线太强或者频闪太多，还会造成干眼症。“关于亮度可视角的标准，屏幕在角度范围内是自发光屏，而超出就相当于是玻璃屏。教室里坐在正中间的学生能看清楚，但若是坐在两边，如果可视角过小 就有可能会出现光线的折射，一是可能导致学生看不清屏幕， 二是可能会出现过强反光，这种反光属于镜面反光，比光面的纸张反光还要强，对眼部刺激 也会造成过度调节，诱发近视发生。”

落实“新国标”、构筑护眼屏障，还需多方努力多措并举

“如今青少年近视率还是很高，降低近视的发生率涉及方方面面，不只是眼科医生或者学校的职责，它和我们整个社会的发展、对青少年一代的要求都密切相关。”朱鸿表示。

“人教社作为全国中小学教材出版的主力军，一直以来严格按照国家标准，甚至制定高于国家标准的企业标准来保证中小学教材质量。《通用标准》虽是推荐标准，但我社在教材版式的设计上，一直严格执行。”人民教育出版社副总编辑赵占良说，“新的《要求》取消了高中理科教科书正文可用5号字的规定，用行空值代替了用‘行数和每行字数’确定不同版心、不同字号下的行间距要求，同时要求教辅和学习用杂志参照教材标准执行。由于这三个变化，不符合要求的教材、教辅需要进行重新排制，需投入大量人力、物力。我社一定会在严格执行新的国家标准基础上，进一步研究教材、教辅版式。”

宋医生表示，每年学校都会接受疾控中心对于教学环境的检测，黑板、教室自然光线、灯具等，并会提供详细报告，学校据此来做整改。总务处的老师也会不定期巡楼，查看灯管是否有损坏、照度不足等情况，若有则及时更换。

“上个学期我们将所有教室灯具更换为新式LED照明灯，统一向教委报备。对于多媒体设备使用，教务教学部门也加强对教师的培训，再三强调能不用PPT则不用，如果要使用，字号应在40号以上，并避免使用强烈的冲击色，尽量减少PPT页数。”宋医生表示，“此外我们还对学生近视情况不断追踪监测，提醒家长注意学生的用眼卫生。例如学生在家学习时台灯是近光源，所以还要再开一个远光源，比如顶灯；为学生选购桌子要高低合适，学生要有标准坐姿等。”

“除达标外，人教社所有合作的生产企业均需通过绿色认证，我社按照国家要求大力推行中小学教科书绿色印刷，学生用手触摸教科书时，就不会把有害物质通过手转移到眼睛、口鼻中。我社现有教材行文也讲究图文搭配，降低学生的阅读压力。”赵占良表示，未来还将加大检测力度，把影响中小学生视力的指标作为图书质量重要检查项。

“总之，标准的出台不意味着‘一劳永逸’，一是要落实标准，二是使用用品、设备时要注重细节。例如除了出版物外，学校自印试卷、家长打印微信中作业、讲义等都要注意字号、行距等。”朱鸿说。