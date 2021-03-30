提高接种效率 共筑免疫长城

预防新冠肺炎最好的办法之一是接种疫苗，通过接种疫苗能够对个体进行有效保护，对人群也能形成有效保护。接种疫苗能够降低感染率、重症率和病亡率，这是我国当前防控新冠肺炎疫情最主要的策略。当前，一方面要用科学宣传和实际成效，打消部分居民对疫苗安全性的顾虑，提高居民接种意愿；另一方面要强化对疫苗接种工作的服务保障，切实提高接种效率。

截至3月29日11时，北京市新冠疫苗累计接种1446万剂，累计接种达900万人，其中546万人完成两个剂次接种。按照“应接尽接、应快尽快”的原则，北京市正在安全有序推进疫苗接种。国务院联防联控机制3月28日召开新闻发布会介绍，我国正在安全有序加快推进新冠疫苗接种工作，截至3月28日，全国累计报告接种新冠疫苗1.06亿剂次。

3月29日，国家卫健委发布了首版新冠疫苗接种技术指南，对既往新冠患者或感染者、慢性病、育龄期和哺乳期妇女、免疫功能受损人群等特定人群接种注意事宜作了进一步说明，如认定健康状况稳定、药物控制良好的慢性病人群不作为接种禁忌人群，建议接种等。在疫苗接种的过程中，一些特定群体对接种疫苗产生了顾虑和犹豫，这一技术指南给予了及时解答和权威解读，为加快推进新冠疫苗接种工作提供了技术指引。

目前，北京、上海等地在充分评估接种对象的健康状况和被感染风险的前提下，为有接种意愿且身体状况较好的老年人和慢性病患者接种了新冠疫苗。北京市为做好新冠疫苗接种工作，建立了“市级统筹、区级主责、街镇实施、单位和社区组织、行业促进”的工作机制，突出体现了科学化、接种配置精准化等“五化”标准，保障疫苗接种顺利进行。

预防新冠肺炎最好的办法之一是接种疫苗，通过接种疫苗能够对个体进行有效保护，对人群也能形成有效保护。接种疫苗能够降低感染率、重症率和病亡率，这也是我国当前防控新冠肺炎疫情最主要的策略。加快推进新冠疫苗接种工作，一方面要用科学宣传和实际成效，打消部分居民对疫苗安全性的顾虑，提高居民接种意愿；另一方面要强化对疫苗接种工作的服务保障，切实提高接种效率。

保障疫苗的安全性和有效性，主要是通过对疫苗的生产、存储、运输、接种等各个环节，严格执行规范操作、严格检定来实现的。目前，全国累计接种新冠疫苗超过1亿剂次，部分符合接种要求但对疫苗安全性持观望态度的居民，可以打消顾虑尽快接种。另外，还有因国内疫情防控平稳，暂时不需要接种疫苗的部分居民，也应从加强风险防范意识角度考虑尽早接种。疫情输入和局部流行风险仍然存在，接种疫苗可有效控制新冠病毒在人群中的传播，既保护了自己和家人，也保护了整个人群。

为满足不同人群接种疫苗的需求，多措并举、周密组织、高效服务，是北京安全有序推进疫苗接种工作的主要特色。如老年人群体可享受社区接种点绿色通道“随到随种”服务，上班一族可选所在社区特色“夜场”“周末场”接种，人员集中的企业和高校可预约上门接种服务等，多种疫苗接种方式极大方便了社区居民和不同人群的接种需求。同时，社区工作人员还开展摸排，推动落实“应接尽接、应快尽快”保障要求。目前，北京市日接种能力达到30万剂次以上，为加快构筑全民免疫屏障打下牢固基础。

下一步，北京将不断扩大疫苗存储和配送能力，按照国家统一要求，持续加大疫苗接种力度。随着新冠疫苗接种工作全面开展，接种的人群不断增加，疫苗使用的效果将进一步得到保障。继续为更多居民参与预防接种提供便利和保障，全面提高疫苗接种服务效率和水平，不断巩固疫情防控成果，共筑全民免疫坚强长城，需要全社会持之以恒付出坚韧努力。