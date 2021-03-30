广州鼓励市民建造小菜园

本报广州3月29日电 （记者罗艾桦）由广东省农业农村厅指导，广州市农业农村局、广州日报社等单位主办的“广州城市小菜园”工程近日宣布启动，市民只要登录“广州城市小菜园”小程序，便可在线预约领取种子、有机肥等产品，自主利用门前屋后、阳台、房顶、外墙、庭院空地及其他可用空间，随心打造自己的“小菜园”。

据了解，“广州城市小菜园”工程建立了标准化、绿色环保化的指导性标准体系，配套推进了三大平台建设：一是“广州农博士”服务平台，由农业技术专家组成专业团队，在线上实时解答市民家庭种植技术问题；二是市场化服务平台，旨在为市民提供线上线下购买优质种子、有机肥、环保基质等种植配套产品服务；三是交流分享平台，将推出一系列指引文章、视频，与市民分享正确的家庭种植方法，同时市民也能在平台上发布交流种植成果。

《 人民日报 》（ 2021年03月30日 13 版）