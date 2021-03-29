国家卫健委：3月28日新增新冠肺炎确诊病例15例 均为境外输入病例

人民网北京3月29日电 据国家卫生健康委官网消息，3月28日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例15例，均为境外输入病例（广东8例，内蒙古3例，四川2例，上海1例，湖南1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例10例，解除医学观察的密切接触者226人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例169例（其中重症病例1例），现有疑似病例2例。累计确诊病例5277例，累计治愈出院病例5108例，无死亡病例。

截至3月28日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例172例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例85374例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90182例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者988501人，尚在医学观察的密切接触者4574人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者18例（均为境外输入）；当日转为确诊病例4例（均为境外输入）；当日解除医学观察8例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者273例（均为境外输入）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12516例。其中，香港特别行政区11446例（出院11056例，死亡205例），澳门特别行政区48例（出院48例），台湾地区1022例（出院979例，死亡10例）。