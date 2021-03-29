全国累计报告接种新冠疫苗超一亿剂次（国务院联防联控机制发布会）

国务院联防联控机制于28日举办新闻发布会，介绍新冠病毒疫苗接种有关情况。国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，我国正在安全、有序加快推进新冠病毒疫苗接种工作。截至3月27日24时，全国累计报告接种新冠病毒疫苗超1亿剂次。自3月24日我国启动新冠疫苗接种“日报制”以来，每日新增接种均超300万剂次。国家卫健委已向部分省份派出工作组，支持和指导当地开展疫苗接种工作。

“接种新冠病毒疫苗的作用就是预防发病、重症和死亡，阻断疫情传播，让大多数人的健康得到保证。”中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆分析，接种疫苗后，人体会产生抗体、细胞免疫和免疫记忆，能抵御病毒入侵，从而保护人体。绝大多数人都是新冠肺炎的易感染者，接种疫苗是最有效的防控措施。接种的人越多，建立的免疫屏障就越牢固；接种得越快，也就越早形成免疫屏障。“希望大家按照国家的安排，有序、分步接种。只要符合接种条件的人，尽量都接种，既能保护自身健康，也能保护家人和周围的人。”王华庆说。

我国的疫苗对变异新冠病毒是否有效？国药集团中国生物副总裁张云涛表示，国药集团中国生物两款灭活疫苗，利用在国内和海外Ⅱ期、Ⅲ期临床试验后的血清，对包括在南非发现的和在英国发现的毒株，还有国内不同地区、不同流行区发现的10多个毒株进行了交叉综合试验，结果显示，两款灭活疫苗产生的中和抗体对这些毒株都有很好的中和作用，“目前在巴西、津巴布韦发现的毒株我们正在进行中和试验监测，我们在持续推进变异株疫苗研发”。

“目前，通过抗体水平监测，我国新冠病毒疫苗接种后有效期大约在6个月以上。”王华庆表示。

针对新冠病毒灭活疫苗2剂接种间隔问题，王华庆说，“最近发布的《新冠病毒疫苗接种技术指南》明确，首剂接种后，接种第二剂间隔要求大于等于3周，并尽量在接种首剂后8周内完成第二剂接种。”如果没有按照规定时间完成第二剂接种，不需要重新开始接种，只要完成第二剂接种就可以。《新冠病毒疫苗接种技术指南》建议接种者用同一个疫苗产品完成接种，如果遇到特殊情况无法实现，可以采用其他生产企业的相同种类疫苗产品完成接种。

国家卫健委疾控局副局长吴良有表示，在国家的总体部署下，各地正按照“应接尽接、梯次推进、突出重点、保障安全”的原则，做好重点地区和重点行业人群的接种工作，集中力量在疫情发生风险高的大中型城市、口岸城市、边境地区开展接种工作。下一步，将积极稳妥提升接种服务能力，优化疫苗配送流程，通过多种方式增加接种点和接种台数量，满足群众的接种需求。

《 人民日报 》（ 2021年03月29日 02 版）