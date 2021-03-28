国家卫健委：新冠疫苗接种最多的一天达到611.9万人次

人民网北京3月28日电 （记者杨迪）今日，国务院联防联控机制就新冠疫苗接种有关情况举行发布会。国家卫生健康委疾控局副局长吴良有表示，目前全国已经超过1亿人次接种疫苗，接种最多的一天是3月26日，达到611.9万人次。

吴良有介绍，目前全国各地正在根据国家的总体部署安排，按照“应接尽接、梯次推进、突出重点、保障安全”的原则，做好重点地区和重点行业人群的接种工作，集中力量在疫情发生风险高的大中型城市、口岸城市、边境地区来开展接种。先期安排了机关企事业单位人员、高等院校的学生和教职工、大型商超的服务人员等人群接种疫苗。同时积极稳妥推进60岁以上人群、慢性病患者这些人群接种，提高疫苗接种覆盖率。各地按照既定的任务目标，合理制定了接种计划，迅速推开各项工作。

他指出，下一步，国家卫健委将继续做好重点地区、重点人群的接种工作，一方面积极稳妥拓展接种服务能力，优化疫苗的配送流程，提高流转和运输效率，科学安排疫苗周转数量，要求不得积压库存，通过多种方式增加接种点和接种台数量，满足群众的接种需求。另一方面，要加强部门联动，协调工业和信息化部门来加强疫苗的供应保障。