武汉向全体市民发布新冠疫苗接种倡议书

武汉市卫健委官网截图

人民网北京3月28日电 （记者杨迪）据武汉市卫健委官网消息，武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部医疗救治与疾控组27日向全体武汉市民发出倡议：全体市民立即行动起来，不做旁观者、不当局外人，以对自己、对家人、对社会高度负责的态度，积极接种新冠疫苗，共同打造健康武汉，全力守护美好家园！

倡议书称，新冠肺炎是一种新发急性传染病，主要通过呼吸道飞沫和密切接触传播。当前，绝大部分人都没有针对新冠病毒的免疫力，对新冠病毒普遍易感。接种新冠疫苗是防控新冠肺炎最有效的措施之一，通过接种疫苗获得免疫力，不仅能保护接种对象个人，而且逐步建立起免疫屏障，对保护家人、同事和社会都有重要意义。

倡议书介绍，截至目前，我国已接种新冠疫苗9000万剂次以上，全球很多国家也在使用中国疫苗，有效性和安全性有充分保障。目前我国使用的新冠灭活疫苗抗体阳转率达到90％以上，保护率达到70％以上，特别是对中、重症的保护率达到近100％，疫苗的保护效果非常好。安全性方面，总体上新冠疫苗的不良反应发生率不高于流感疫苗，安全性有足够保证，广大市民可以放心接种。

倡议书强调，当前新冠肺炎疫情仍在全球流行，我国疫情防控仍处于“外防输入、内防反弹”的关键阶段。随着其他国家自然感染或疫苗大范围接种，其人群的免疫水平会大幅度提高，我们如果不尽快广泛接种疫苗，反而会成为“免疫洼地”，一旦全球开放流动，没有接种疫苗的人群将会面临感染风险。我市正在开展18周岁及以上人群新冠疫苗接种工作，下一步，我们还将根据国家、省的统一部署逐步扩展到18周岁以下人群疫苗接种。新冠疫苗的全面接种，将会让绝大部分人得到保护，有效控制新冠肺炎的大范围传播和流行。