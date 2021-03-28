国家卫健委：3月27日新增新冠肺炎确诊病例8例 均为境外输入病例

人民网北京3月28日电 （张文婷）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至3月27日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。3月27日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例8例，均为境外输入病例（上海2例，四川2例，天津1例，河南1例，广东1例，陕西1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例2例，解除医学观察的密切接触者264人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例164例（其中重症病例1例），现有疑似病例2例。累计确诊病例5262例，累计治愈出院病例5098例，无死亡病例。

截至3月27日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例167例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例85364例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90167例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者988020人，尚在医学观察的密切接触者4320人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者19例（均为境外输入）；当日转为确诊病例3例（均为境外输入）；当日解除医学观察19例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者267例（均为境外输入）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12513例。其中，香港特别行政区11445例（出院11040例，死亡205例），澳门特别行政区48例（出院48例），台湾地区1020例（出院978例，死亡10例）。