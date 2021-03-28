广州296家新冠病毒疫苗接种单位开放预约

广州新冠疫苗大规模人群接种工作已启动。广州日报全媒体记者陈忧子 摄

自动西林瓶包装线上的新冠病毒灭活疫苗。新华社发

番禺区第八人民医院接种现场。广州日报全媒体记者伍仞 通讯员穗卫健宣 摄

根据国家、省的统一部署，广州市现已全面启动新冠病毒疫苗接种工作。日前，广州市疾病预防控制中心公布新冠病毒疫苗接种常见问答，以及全市11区的296家新冠病毒疫苗接种单位名单、地址、接种时间和预约方式等信息。

据了解，首批预防接种单位已开放预约，现阶段的接种对象为在广州市居住或工作的18岁~59岁中国籍内地居民。符合条件并且自愿接种的市民，可自行下载“预防接种服务”APP，按照指引操作预约；一些接种单位采取电话或公众号等其他预约方式开展新冠病毒疫苗预约工作，具体请咨询各接种单位。成功预约后，按照预约好的接种时间和接种单位，携带本人居民身份证按时前往接种。

记者近日走访市内接种点时发现，居民接种意愿普遍较高，但仍有小部分人存在疑惑。广州市疾控中心副主任张周斌、副主任袁俊、免疫规划部王雯医师等专家对市民们关心的新冠疫苗接种相关的10个问题进行了权威解答。

1.目前，国内疫情总体平稳，新冠疫苗有必要打吗？周围的人都接种了，自己是否可以不接种？

答：疫苗是预防传染病最有效、最经济的手段之一。当前国内疫情虽然总体平稳，但我们仍然面临着境外疫情输入造成本地反弹的压力，因此接种新冠疫苗，让自己拥有对新冠病毒的免疫力，受益的首先是接种者。

其次，当我们人群接种率达到很高的水平后，也就是说大多数人都具有对新冠病毒免疫力后，针对新冠病毒的免疫屏障就建立起来了，就可以有效阻止病毒在人群中的传播，从而终止疫情流行。所以，接种新冠疫苗，无论是对个人还是对社会，是一个双赢的局面。

2.新冠疫苗的安全性和有效性如何？

答：首先只有安全性和有效性均达标的疫苗才有可能获得国家药品监管部门上市的批准；其次，每一批疫苗在进入市场前，都需要获得国家药品监管部门的批签发证书；而批签发的过程就是对该批次疫苗进行安全性和有效性的又一次检测；最后，目前我国已接种8000多万剂次的新冠疫苗，持续监测结果已经证明疫苗是安全的、有效的。

3.什么情况不适宜接种新冠疫苗？

答：有以下任一情况，是不能接种新冠病毒疫苗的：对疫苗或疫苗成分过敏者；患急性疾病者；处于慢性疾病的急性发作期者；正在发热者；孕妇；患有经医生评估不能接种的疾病等，具体以疫苗说明书为准。

4.新冠疫苗需要接种几针？间隔多久？错过了第二剂的接种时间还可以补种吗？

答：目前我省使用的新冠病毒灭活疫苗全程需接种2剂次，推荐2剂间隔不少于28天。

因出国或前往高风险地区工作等需要尽快完成疫苗全程接种的受种者，应遵循知情同意原则，可在不少于疫苗说明书规定的最短时间间隔内，接种2剂次的新冠病毒灭活疫苗。

目前，缺乏新冠病毒灭活疫苗不同免疫程序的临床研究数据，故尚不能确定两剂疫苗的最大间隔时间。但参考其他疫苗的接种经验，若患者未完成全程接种疫苗，应尽快开始接种或者补齐相应剂次。

5.灭活疫苗需接种两针，前后可以接种不同厂家生产的新冠疫苗吗？

答：目前尚无关于不同厂家或不同种类新冠病毒灭活疫苗可以替代接种的证据。建议现阶段使用同一厂家的同品种疫苗完成接种。

6.接种新冠疫苗前后需要注意什么？

答：接种新冠病毒疫苗前，应提前了解新冠病毒疾病、新冠病毒疫苗相关知识及接种流程。

接种时，需携带本人居民身份证，并根据当地防控要求，做好个人防护，配合现场预防接种工作人员询问，如实提供本人健康状况和接种禁忌等信息。

接种后，需留观30分钟，没有异常情况才可以离开；保持接种局部皮肤的清洁，避免用手搔抓接种部位；如出现轻度不适，不必担心，这些反应一般2-3天内会自动消失。但出现发热不退或持续不适，应及时就医，并报告接种单位。

7.接种疫苗后可能出现哪些不良反应？哪些情况需要及时报告？

答：目前我国正在使用的新冠病毒灭活疫苗具有良好的安全性。

常见的一般反应如接种部位酸胀、红肿、疼痛、瘙痒等；极少数人因个体差异可能会出现发热、乏力、恶心、头痛、肌肉酸痛等，一般不需处理，2-3天后大多可自行恢复。与其他物质一样，疫苗有可能诱发个别人发生过敏性反应，这是疫苗本身的特性之一，并不代表疫苗本身的质量和安全性存在问题。

接种疫苗所致的过敏性休克（通常发生在接种后30分钟以内），或者受种者离开接种点后出现荨麻疹、过敏性紫癜、高热、休克及其他比较严重的健康状况，需立即就医，并告知医生自己的疫苗接种史并同时报告接种单位。

8.新冠疫苗能不能和HPV疫苗、流感疫苗、狂犬疫苗等其他疫苗一起接种？间隔多久接种才合适？

答：不建议与其他疫苗同时接种。

目前国内主要的新冠病毒疫苗为灭活疫苗，相对来说安全性也较好。不过，对于新冠病毒疫苗这个“疫苗家族新成员”，建议与其他疫苗分开接种，并且与其他疫苗的接种间隔至少两周。如：新冠病毒疫苗和HPV疫苗要分开接种，不要同时接种。但如有狂犬病暴露者需接种狂犬病疫苗的，应优先接种狂犬疫苗。

9.新冠病毒出现变异株，对疫苗的保护性有影响吗？

答：从目前全球有关新冠病毒变异的研究来看，尚无证据证明新冠病毒变异会使现有的新冠疫苗失效。

今年1月2日，广东省疾控中心在一名英国输入新冠肺炎确诊病例的咽拭子样本中发现了B.1.1.7突变株，其传播力更强，但病人症状、重症率、病死率基本没有变化，当前研发的疫苗仍有效。世界卫生组织等多个机构均在密切关注与研究新冠病毒变异情况，为疫苗研发及应用提供预警和科学分析依据。

10.接种新冠疫苗后是否还需要继续戴口罩，接受核酸检测？

答：在人群免疫屏障没有建立起来之前，即使部分人群接种了疫苗，大家的防控意识和防控措施也不能放松。一方面，疫苗免疫成功率不是100%，在流行期间还会有较少部分已接种的人可能发病。另一方面，在没有形成免疫屏障的情况下，新冠病毒依然容易传播。因此，预防新冠病毒感染，不能把宝全押在疫苗上。

接种疫苗可以在一定程度上降低感染风险，但任何疫苗的保护效果都不能达到100%，必要时仍应配合相关部门进行核酸检测。