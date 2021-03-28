新冠病毒灭活疫苗接种48小时后可献血

新华社北京3月27日电（徐鹏航）接种新冠病毒疫苗后多久可以献血？近日，国家卫生健康委办公厅和中央军委后勤保障部卫生局联合印发《血站新冠肺炎疫情常态化防控工作指引》，明确接种新冠病毒灭活疫苗48小时后可献血。

据了解，基于我国疫苗接种工作有序推进，接种人数稳步增加，安全性得到有效验证，本着稳妥推进的原则，经有关专家充分讨论，参考现行《献血者健康检查要求》和国际做法，将接种新冠病毒疫苗后献血间隔调整为“新冠病毒灭活疫苗接种者，疫苗接种48小时后可献血；接受其他类型新冠病毒疫苗接种者（不包括减毒活疫苗），疫苗接种当日起，14天后可献血”。

同时，参考《献血者健康检查要求》，结合新冠病毒感染者的实际情况，《指引》还规定新冠病毒感染者治愈后6个月内不可捐献全血和血小板。

此外，该指引按照常态化疫情防控要求，结合血站工作实际情况，从人员防护、工作场所清洁与消毒、医疗废弃物处理、献血者选择与管理、采供血流程、实验室检测等方面做出具体规定，涵盖个体防护用品佩戴、献血者征询、献血者回告、血液采集、制备、检测、储存、运输与供应等各个环节。

该指引还要求血站告知献血者，在其献血后如发现自己捐献的血液存在安全风险时，应第一时间将有关信息通知血站，以便对其捐献的血液及时采取相应的处置。