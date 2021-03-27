国家卫健委：3月26日新增新冠肺炎确诊病例12例 其中本土病例1例
人民网北京3月27日电 （记者李源）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至3月26日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。3月26日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例12例，其中境外输入病例11例（上海6例，湖南2例，四川2例，广东1例），本土病例1例（在江西）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。
当日新增治愈出院病例14例，解除医学观察的密切接触者244人，重症病例较前一日增加1例。
境外输入现有确诊病例158例（其中重症病例1例），现有疑似病例2例。累计确诊病例5254例，累计治愈出院病例5096例，无死亡病例。
截至3月26日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例161例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例85362例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90159例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者987472人，尚在医学观察的密切接触者4036人。
31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者27例（均为境外输入）；当日转为确诊病例3例（境外输入2例）；当日解除医学观察5例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者270例（均为境外输入）。
累计收到港澳台地区通报确诊病例12500例。其中，香港特别行政区11439例（出院11023例，死亡205例），澳门特别行政区48例（出院48例），台湾地区1013例（出院973例，死亡10例）。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn