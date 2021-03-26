“古方”焕新颜 抗疫再添中药利器

新华社北京3月26日电（记者徐鹏航）“古方”为抗疫再添中药利器。近日，化湿败毒颗粒获批上市。这是中医药科技原创优势转化的重大成果，是对中医药的守正、传承与创新。

国家中医药管理局副局长孙达表示，以化湿败毒颗粒为代表的“三方”上市，是对中医药在疫情中取得临床疗效、积累科学数据的充分认可。当前中医药发展的制度体系和政策环境更加完善，中医药服务能力和特色优势进一步彰显。

据介绍，化湿败毒颗粒是新冠肺炎疫情暴发以来，在武汉抗疫临床一线的首批国家中医医疗队（中国中医科学院医疗队）筛选出的有效方药化湿败毒方的成果转化，是治疗新冠肺炎有效方药的“三药三方”之一，被纳入国家新型冠状病毒肺炎诊疗指南。

“疫苗”和“中医药”是中国抗击新冠肺炎疫情的两大利器。中国工程院院士、中国中医科学院院长黄璐琦说，中医药“古方”变成新药上市，可谓中医药传承创新发展的新起点，也是中医药传承精华、守正创新的生动实践。这不单是一个药的上市，更开辟了一条遵循中医药规律，改革中药审评审批制度的路子，具有里程碑意义。

黄璐琦强调，走好中医药创新发展之路，需要不忘本来，吸收外来，面向未来。“要以目标和问题为导向，针对生命科学中一些重大科学问题进行攻关，要从中医药的角度提出我们的理论体系、技术方法，服务于人类卫生健康共同体。”

化湿败毒颗粒是中国医药集团有限公司拥有新型冠状病毒灭活疫苗之后，获得的又一个针对疫病的有效药物。“我们将推动规模化量产，为中医药在应对新发、突发重大公共卫生事件中发挥独特优势和作用提供有力支撑。”国药集团董事长刘敬桢说。

国药集团中药控股董事长吴宪介绍，作为国药集团现代中药板块核心平台，中药控股在受让化湿败毒颗粒临床试验批件、专利及药品注册证书后，积极配合中国中医科学院，负责化湿败毒颗粒的工艺和质量标准研究工作，以先进的制造技术、严格的质量标准和完整的生产全过程管理，促进中药新药的科技成果转化。

据了解，下一步还将推进化湿败毒颗粒海外注册相关工作。