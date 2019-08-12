节食、暴饮暴食、催吐、绝食……

很多人看到标题，不禁会思考：什么是进食障碍？有那么可怕吗？事实上，进食障碍是指在生理、心理和特定的社会文化因素交互作用下导致的进食行为异常，主要包括神经性厌食、神经性贪食和暴食障碍。

也就是说，常见的为了减肥、变美而过分追求体重和身形，从而采取的节食、暴饮暴食、催吐等会造成身体伤害的行为，都有可能发展为进食障碍。进食障碍到底有哪些表现？这究竟是一种什么样的疾病，为何国人中发病率越来越高？又该如何治愈？

2019年8月14号（周三）15:00-16:00，北京大学第六医院进食障碍诊疗中心李雪霓主任医师将在“人民好医生”App进行科普直播，并在线解答大家关于进食障碍的各种困惑，别错过哦！

专家简介

李雪霓，主任医师，医学博士。北京大学第六医院进食障碍诊疗中心住院部（综合三科）主任，中华医学会心身医学分会进食障碍学组副组长，北京医学会心身医学分会常委，中国医师协会心身医学专委会委员。

擅长：进食障碍的诊断和治疗。

出诊时间：周一上午，周二、周四下午。

进食障碍发病的原因非常复杂，是与生理、心理、社会文化因素相关的复杂的心身疾病。主要包括神经性厌食、神经性贪食和暴食障碍。

厌食症患者常过度关注体重和身形

神经性厌食是指患者有意节制饮食，导致体重明显低于正常标准的异常进食行为。多见于青少年女性。近年来，随着生活水平的提高，食物种类越来越丰富，但与越来越多的青少年女性所信奉的“瘦为美”的审美观念相矛盾，因此发病率呈现增高趋势。

厌食症患者最突出的表现是对体重和身形的过分关注，有些患者即使已经骨瘦如柴，但仍然觉得自己“太胖”，不肯进食也不愿意接受治疗。为了“不变胖”，采取过度运动、催吐等伤害身体的行为。

贪食症患者体重不一定有明显变化

而神经性贪食症患者具有反复发作的不可抗拒的进食愿望，会有多食、暴食的行为，进食后又担心发胖，采取如诱吐、滥用利尿剂或泻药、节食或过度运动等试图抵消热量摄入，这类患者的体重不一定有明显的变化，但也属于进食障碍。

暴食与代偿行为一起出现，如果长时间持续这种状态很容易发生危险，如水电解质失衡，造成低钾血症、心律失常、胃肠道损害等。患者常伴有低落情绪。

神经性厌食症与神经性贪食症两者有何具体的危害？又该如何治疗呢？请收看本期直播，与名医大咖在线互动！

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