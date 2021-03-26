打疫苗保护自己，也是保护他人

“我对中国疫苗的安全性有充足的信心。我已经接种了新冠疫苗，我没有不良反应。当然我没有不代表其他人也没有，但是从目前的实际数据看，接种后的不良反应发生率是很低的。”3月23日晚，张文宏医生在一场研讨会上现身说法，建议更多的人接种疫苗。“没接种的人会吃亏”，张文宏医生这句话，无疑具有很强的针对性，因为当下有很多人对接种疫苗犹豫不决。

没有疫苗的时候盼疫苗，有了疫苗盼着产量上来能轮到自己，可现在真要人人接种了，一些人又打起了退堂鼓。有人是被网上信息误导，什么保护效率低、有不良反应、存续时间短等，害怕打了白打或者打了出问题；有人则认为其他人都打过了，自己就安全了，不必去挨那一针两针；更有人认为国家疫情防控非常有力，不可能再出现局部疫情，加之自身注意防护，压根没必要注射疫苗。之所以有这些想法，张文宏医生分析说，“这其实不是疫苗问题，而是人性问题。一件事物得不到的时候，就容易期待；一旦得到了，特别又是免费可得时，又会有人觉得：为什么要给我？”

有人不愿意接种，最根本的原因，还是对新冠病毒和疫情的传播规律、对疫苗的使用及特点，缺乏科学认知。且不说我国目前主要上市的灭活疫苗的安全性在疫苗各序列中最高，就接种疫苗的必要性，钟南山院士强调必须以科学为基准，通过疫苗接种来达成；就疫苗覆盖率，高福院士回应称只有达到70%-80%，才有希望基本实现群体免疫；就不良反应，张文宏医生表示从目前全世界范围看，产生的不良反应是完全可以接受的。公众关心的疫苗问题，权威专家们不止一次地回答过了，不该再有恐慌意识和观望心态。

何时摘下口罩与疫苗接种的覆盖率直接相关，每个人打的每一针都在加速国内群体免疫的进程。专家估计，全球群体免疫需要两三年甚至更长的时间。如果不打、打得人少，不仅国内口罩一时半会儿不敢摘，当世界重新开放的时候，还没有接种疫苗的人更会吃亏，因为去哪里都会担心感染。再说，目前发达国家在快速完成接种，一旦完成接种就会重新开放。如果中国继续关闭，给经济和大众心理造成的影响，会远大于新冠病毒带来的损失。

疫苗是战胜新冠病毒的有力武器，只有疫苗接种达到一定比例，才能形成免疫屏障。疫情之初一些人因不戴口罩、扎堆聚集、不做核酸检测等给自身和社会带来的严重危害仍历历在目。国家为全民提供了疫苗全免费的福利，响应号召，做到应接尽接则是每个公民义不容辞的义务。接种疫苗是保护自己，也是在保护他人。一个人因不接种疫苗吃点亏已经够可惜，因此导致整个社会吃大亏，则更是应该避免的事。