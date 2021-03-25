稳健学院在京创建 助力医护人员降低职业暴露风险

3月25日，旨在提升我国临床医务人员的职业安全水平，降低职业暴露风险的“稳健学院（感控）”正式在北京成立。北京市及海淀区卫健委相关负责人、中国CDC研究生院副院长罗会明、北京感染控制与消毒技术产业协会会长武迎宏等出席学院启动仪式。

稳健学院（感控）启动仪式现场

武迎宏在现场致辞时提出，希望通过与稳健医疗的合作，为临床医生、护士和医疗行业从业者提供感染防控的专业化学术平台，使全国临床医务人员的感染防控意识和水平、预防和控制医院感染工作质量都能获得切实有效的提升。

稳健医疗轮值CEO张莉表示，稳健医疗深耕医敷、感控防护领域多年，积累了大量的实战经验和技术优势。未来将与北京感染控制与消毒技术产业协会，携手共同促进感控防护领域学术交流、科技创新和成果转化，助力我国医护人员职业防护能力和职业安全水平全面提升。

据介绍，稳健学院（感控）成立后，今年将陆续开展5期培训班，面向全国医护人员开放，预计可培训约300人，培训费用由稳健医疗承担。首届课程由北京市医院感染管理质量控制改进中心专家们历时三年精心打造，从难点讨论、模拟演练，到医院实地参观实操，系统学习感染防控的背景、意义、法规、标准、理念等课程。完成课程培训后，受训人员将全方位掌握临床感染防控专业知识和实践能力，进一步降低职业暴露风险。