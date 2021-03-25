常态化疫情防控下如何确保各类患者就医？联防联控机制发文明确

人民网北京3月25日电 （记者崔元苑）据国家卫生健康委官网消息，为进一步做好常态化疫情防控下的医疗工作，针对部分地区医疗服务工作中存在的问题，近日，联防联控机制发布《关于做好当前医疗服务中几项重点工作的通知》（以下简称《通知》），提出以下要求：

一是做好急危重症患者的医疗救治。对于需要紧急救治的患者，各医疗机构应当按照相关制度和诊疗规范给予及时救治，不得以疫情防控为由推诿拖延。对于高度怀疑且不能排除新冠肺炎的急诊患者，要在积极救治的同时进行核酸检测，医务人员做好二级（+）防护；经救治后需要入院的，首先收入单人单间治疗，排除新冠肺炎后转至普通病房。

二是做好中高风险地区患者的就医管理。对于疫情中高风险地区的患者，各地要做好就医安排，通过指定区域内定点医院、社区巡诊、强化院前急救等方式，为中高风险地区患者提供医疗服务。对来自中高风险地区的患者，医疗机构要按照要求做好预检分诊后及时诊疗，不得拒绝推诿。

三是做好需要定期治疗患者的医疗安排。对于需要定期检查治疗的中高风险地区患者，如血液透析患者、肿瘤放化疗患者、孕产妇等，各医疗机构要通过预约诊疗、分时段就医、加强医务人员防护和院内感染防控等方式，安排好医疗服务，保证患者治疗的连续性。

四是以标准预防为基础减少交叉感染。所有进入医疗机构的患者及陪同人员均应当正确佩戴口罩，测量体温，并经预检分诊后进入相应诊疗区域。医疗机构全员落实标准预防措施，加强佩戴口罩、手卫生、环境通风和物表消毒管理，不断优化就诊流程，减少人员现场聚集。