哪个医生厉害 手机一查就知

挂号选医生基本靠猜、检查结果等得心焦、生娃办手续烦琐不堪……“互联网＋医疗健康”正在改变这一切。国家卫生健康委员会日前举行新闻发布会，介绍“互联网＋医疗健康”“五个一”服务行动有关情况。发布会上，围绕上述痛点，江苏、江西两省拿出了“解决方案”。

从“选医院”到助你“看医生”

看病时，很多人有过这样的无奈：只知道哪个医院好，不知道该挂哪个科、选择哪个医生，最后往往是看看简介，随便选一个医生。

为此，江苏省设计了一个针对全体26万名医生的人力管理系统。“目前，我们已经归集了10亿人次的门诊和4100多万份的住院病历，由此可以知道某一个疾病江苏省哪位医生看得最多。”江苏省卫健委副主任兰青说，患者也可以通过江苏健康通App精准导医，用疾病的名称检索到最会看病、经验最丰富的医生是谁。

看病就医自带纸质病历本、电脑打印的处方和检查报告拿回家就找不到了……在江苏，这些不方便的做法已经“out”了。

江苏省在省市县三级健康信息平台建设时，设计了以身份证号码为索引的自动汇集机制，患者在省内所有的就诊记录、公共卫生服务记录都会自动汇集到自己名下形成健康档案。

“江苏健康通App已汇集了6100多万居民的健康档案。”兰青说，个人可随时调阅自己的健康档案；去医院无须携带纸质病历。健康档案只有患者自己或自己的委托人才能查阅，提供给医生时可以有主动性地选择，能够最大限度保护隐私。

推出“婚育户一链办”服务

生个娃，要在卫生健康、公安、医保、人社4个部门递交纸质材料，来回奔波，手工填写百余项信息资料？

据江西省卫生健康委员会一级巡视员曾传美介绍，2020年7月以来，江西省依托省政务平台“赣服通”推出“婚育户一链办”服务，为婚育家庭提供“六证四查询”服务，即线上办理生育服务卡、出生医学证明、新生儿上户口、新生儿医保登记、社会保障卡及预防接种等六证，以及婚前医学检查机构、产前检查机构、疫苗信息和重名等4项查询服务。

此外，开展电子证照建设大大方便了信息登记和使用，并实现了与浙江、福建、广东等10个省份共享出生医学证明的数据。